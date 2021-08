Il weekend di Ferragosto tra sagre e musica: la Festa del Mare, Andy dei Bluevertigo e Orietta Berti

E' tempo di festa a Ravenna e provincia con il weekend di Ferragosto che propone una miriade di eventi da non perdere. Ci sono le sagre, tanto per cominciare, e poi un gran numero di concerti e spettacoli. Non mancano le visite, le escursioni, le aperture serali e qualche bella mostra.

Sagre di Ferragosto: la Festa del Mare e la Festa dell'Assunta

Il weekend di Ferragosto si apre all'insegna della golosità con tante sagre fra cui scegliere. Venerdì sera si gustano cozze e altre bontà di mare al Parco dei Gemelli di Tagliata, con le specialità gastronomiche accompagnate dalle battute di Max dei Fichi d'India. Da venerdì a domenica momenti spirituali e conviviali si alternano a Voltana dove si celebra la Festa dell'Assunta tra pellegrinaggi, gastronomia e musica. E sempre fino a domenica prosegue la Festa del Mare e dello Sport a Marina di Ravenna con le gustose specialità marinaresche e di collina che si intrecciano ai concerti nell'area pescherecci.

La musica di Ferragosto: Orietta Berti, gli omaggi a Disney e Morricone e Andy dei Bluevertigo

Il fine settimana trabocca di concerti di ogni tipo. Venerdì si parte con il pop di Riki Cellini che porta la sua Canzonissima al Livingston di Lido di Dante, al Museo Classis di Classe invece si ammira tutta la magia del mondo Disney con le Dreaming Melodies dell'Ensemble Tempo Primo della Corelli, poi Eva-Maria Rusche e Marco Ambrosini si esibiscono alla chiesa di Stella Maris a Milano Marittima. Sabato sveglia all'alba per ascoltare il coro To Be Choir sulla spiaggia del Bagno Sirenetta a Marina Romea, poi torna il consueto Ferragosto sotto le stelle in piazza Nenni a Faenza con il Trio Italiano e tanti ospiti, al Grand Hotel di Cervia arriva Orietta Berti, a Milano Marittima si festeggiano i 109 anni della località turistica con l'orchestra Città di Cervia, all'HanaBi di Marina di Ravenna spazio al dj set di Elasi e Trinity, al Pavaglione di Lugo si ascoltano le colonne sonore del cinema cult con l'orchestra Corelli e al Bagno Marinamore di Marina di Ravenna c'è la miscela di pop, rock e funky di Fulvia & the Menthos. Domenica ci si sveglia di nuovo all'alba per festeggiare Ferragosto con il concerto di Hernandez&Sampedro al Finisterre Beach di Marina di Ravenna, mentre la sera nella stessa spiaggia Andy dei Bluevertigo è il protagonista del live, invece all'Arena dei Pini di Milano Marittima la Corelli celebra le grandi colonne sonore di Ennio Morricone e in piazza Nenni a Faenza si racconta tra video e testimonianze la storia del rock ravennate.

Visite ed escursioni

Il piacere della scoperta non svanisce nemmeno a Ferragosto. Alla Festa del Mare e dello Sport di Marina di Ravenna venerdì e sabato si accompagnano degli interessanti tour fra bunker e luoghi storici del borgo marinaro. Sabato e domenica poi continuano le visite guidate di Incontro a Dante, alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta. Porte aperte per tutto il weekend al Labirinto Effimero di Alfonsine dove ci si perde tra le piante di mais nel segno di Dante, mentre domenica ci sono le visite guidate alla salina Camillone di Cervia. Sempre a Cervia c'è la nuova edizione di Cervia Città Giardino, la grande mostra floreale dedicata a Dante tra Cervia, Milano Marittima e Pinarella. Da venerdì a domenica proseguono gli appuntamenti con Mosaico di Notte e Ravenna Bella di Sera nel centro di Ravenna. Domenica inoltre spazio a un'escursione serale alla foce del Bevano, mentre si parte da piazza Garibaldi a Cervia per il pellegrinaggio a piedi fino alla chiesa della Madonna del Pino.

Vi mostro le mostre

Diamo anche un'occhiata alle mostre del weekend. A Ravenna ci sono: la mostra Dante Plus alla Biblioteca Oriani, l'opera di Santi Moix per Ascoltare Bellezza alla Biblioteca Classense,le creazioni di Nicola Montalbini alla galleria Mag e i Nudi di Paolo Roversi a Palazzo Baronio. A Milano Marittima si possono ammirare le creazioni del Vialetto degli Artisti, la mostra diffusa Il mio preferito di Werther Morigi e il progetto Assenza di Maurizio Gabbana, mentre a Cervia ecco la mostra Quattro gallerie per un secolo d’arte ai Magazzini del Sale e le vele della Mariegola delle Romagne al Museo del Sale.

A Faenza c'è Faventia Upgrade all'Isia. A Lugo la mostra dedicata ai tarocchi alla biblioteca Trisi. A Cotignola le opere dell'Inventario Varoli. Ad Alfonsine si visita la mostra dello scultore Gunther Stilling negli spazi del Labirinto Effimero. Al Museo Ugonia di Brisighella la personale Attraverso l'orizzonte di Roberto Pagani. A Bagnacavallo le opere in legno di Franco Ruffini alla Bottega Matteotti.

E allora cinema!

Non avete ancora trovato quello che fa per voi? Provate con il cinema. Sabato e domenica nei cinema del territorio c'è l'anteprima nazionale di Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. E poi ci sono i film in programmazione all'arena in Massa di Massa Lombarda e al cineparco delle Cappuccine di Bagnacavallo.