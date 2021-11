Weekend sfarzoso: la Maratona, Art&Ciocc, Sagra delle pere volpine, feste medievali e mercatini

Momenti golosi, grandi occasioni, artisti imperdibili: è proprio un weekend sfarzoso quello che si prospetta a Ravenna e provincia. Torna infatti la Maratona Ravenna città d'arte, ma ci sono anche le golosità di Art&Ciocc, i mercatini di Ieri l'altro, i giochi in strada, le rievocazioni e tanti spettacoli. Insomma, poche chiacchiere e scopriamo gli eventi che ci attendono.

In città si corre con la Maratona

Ravenna è pronta a correre con la Maratona cittadina che torna con tante gare e appuntamenti fra sabato e domenica. L'evento più atteso è ovviamente la 42 km, ma ci sono anche le distanze più brevi, la corsa per famiglie e la Dogs&Run.

Sagre e feste golose: dal cioccolato alle pere volpine

Il fine settimana non ci delude dal punto di vista gastronomico, con tanti eventi da leccarsi i baffi. Per tutto il weekend ci tiene compagnia Art&Ciocc in piazza del Popolo a Ravenna: tra i vari stand si potranno gustare praline, cremini, tavolette e altre fenomenali creazioni dei maestri cioccolatieri. Venerdì inoltre ci sono castagne, vino, musica e fiabe alla “Festa di San Martino” che si svolge al Museo della Vita Contadina di San Pancrazio. Poi si può assaporare tutto il gusto della tradizione alla Sagra della pera volpina e del formaggio stagionato che si tiene domenica a Brisighella.

In concerto: Saturnino, Riccardo Onori e Derek Brown

Musica live senza confini in questo weekend. Si comincia venerdì con "i compagni di palco di Jovanotti" Saturnino e Riccardo Onori sul palco del Teatro Socjale di Piangipane, mentre le sonorità sorprendenti di Derek Brown sono in arrivo al Cisim di Lido Adriano, poi ci sono Marco Santià e Gianandrea Navacchia che danno voce al "Winterreise" di Schubert alla Sala Corelli del Teatro Alighieri. Sabato al Bronson di Madonna dell'albero il duo Bartolomey-Bittmann porta in concerto l'album “Dynamo”.

Gran festa tra Medioevo, mercatini e giochi di strada

Fate largo a sorprese e divertimenti. Sabato Corso Farini a Russi si chiude al traffico per far posto ai giochi per i più piccoli in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dei bambini. Domenica modernariato e collezionismo tornano in piazza a Faenza con il mercatino "Ieri l'altro" per il suo ultimo appuntamento del 2021. Infine fate largo al Medioevo: sabato le compagnie di ventura rivivono alla Rocca di Bagnara di Romagna con le esibizioni e i laboratori medievali degli Sparvieri.

A teatro: dai Piccoli Funerali all'Arca di Noè

C'è anche tanto teatro nel weekend. Sabato al Teatro Masini di Faenza si riflette sulla sostenibilità con lo spettacolo ‘Come ti salvo il Pianeta’, mentre domenica al Goldoni di Bagnacavallo si fa spazio alle favole fra filastrocche e animali con "L’arca di Noè". Sabato Maurizio Rippa tratta il tema della morte fra musica e poesia in "Piccoli funerali" al Socjale di Piangipane. Fra spettacolo e colonna sonora è "Dantemotivo - Triade" che va in scena sabato alla Biblioteca Classense di Ravenna.

Fra libri e radio

Non finiscono qui gli incontri interessanti. Venerdì la nuova radio di comunità di Cervia si presenta in piazza tra musica e street art, mentre sabato al Teatro Goldoni di Bagnacavallo si conclude con la giornalista Gabriella Caramore la rassegna dedicata al viaggio spirituale.

Visite ed escursioni

Spazio anche a tour guidati ed escursioni. Le visite guidate vi aspettano in centro a Ravenna con gli appuntamenti di Incontro a Dante tra sabato e domenica, mentre sabato e domenica parte anche un tour guidato per farsi raccontare tutte le curiosità della mostra Un'epopea Pop al Mar di Ravenna. Da venerdì a domenica, insieme alla Maratona, arrivano anche le aperture straordinarie del Mausoleo e del Palazzo di Teodorico a Ravenna. Sabato inoltre si va a scoprire la chiesa e l'antica cripta di Sant’Ippolito a Faenza.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, veniamo a voi. Stanno per andarsene la mostra Oltre il Sogno dedicata alla vita e alla carriera di mister Arrigo Sacchi al Museo San Rocco di Fusignano, Dante nelle figure dalla Biblioteca Classense di Ravenna e i migliori scatti del Circolo fotografico ravennate alla sala espositiva di via Berlinguer a Ravenna. Spazio anche alle novità: è appena arrivata a Palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna Le avventure di Sir Enrico Brancaleone, con le opere del concorso dedicato a Enrico Liverani, mentre nelle vetrine dell'ex negozio Bubani si celebrano gli Scariolanti di Ravenna. Venerdì poi si aggiunge “Fragmenta picta”, la personale del ravennate Paolo Racagni alla galleria Pallavicini22 di Ravenna, mentre sabato si inaugura la collettiva Never more al centro culturale Carlo Venturini di Massa Lombarda.

Inoltre a Ravenna ci sono: Un'epopea Pop, la grande mostra dedicata alla contemporaneità e alla fortuna di Dante nei secoli al Mar di Ravenna, al Museo Classis la mostra Classe e Ravenna al tempo di Dante e Alla ricerca di Dante con i documenti danteschi dell’Archivio di Stato di Ravenna. A Faenza: al Mic e all'Isia le opere di "Summer School", mentre le nature morte di Giulio Ruffini sono alla Galleria comunale. Al Museo Baracca di Lugo Il Milite Ignoto da Aquileia a Roma. Al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo ecco la mostra Come una fiamma bruciante con le opere di Aligi Sassu, mentre all'ex convento di San Francesco c'è Il rituale del serpente.