Weekend di Natale: tombole, fontane pirodanzanti, concerti gospel e presepe vivente

Natale arriva con le sue sorprese e le sue emozioni anche a Ravenna e provincia, dove sono in programma tante iniziative per un lungo weekend di festa. Ci sono spettacoli in piazza, concerti, mercatini, tombola e presepe vivente per farsi avvolgere dalla dolce atmosfera Natalizia

Babbo Natale, tombola e presepe vivente

Magia e divertimento arrivano in centro a Ravenna con le visite di Babbo Natale e lo spettacolo delle Fontane Pirodanzanti nelle piazze ravennati tra sabato e domenica, vigilia di Natale. La sera della vigilia torna anche il tradizionale presepe vivente di Classe con un magico allestimento per rivivere la magia della Natività. In centro a Cervia ci sono tombola, brindisi e canti in piazza per la vigilia di Natale. Anche a Bagnacavallo e nelle sue frazioni si fa festa: tra venerdì e domenica ci sono Notte dei presepi, merende e brindisi aspettando il Natale. Domenica ultimo appuntamento con le sorprese del "Palazzo di Natale" a Palazzo San Giacomo di Russi.

E' Natale: tutte le attrazioni nel Ravennate

E non è finita qui. Sono davvero tante le attrazioni che accompagnano il periodo natalizio a Ravenna e nelle altre città della provincia. Ci sono Jfk on Ice e le altre piste di ghiaccio, i mercatini, i villaggi natalizi e altre sorprese: qui trovate un elenco dettagliato delle iniziative.

Tra concerti e teatro: Trilogia d'Autunno, Ghemon e cori gospel

Largo alla musica e agli spettacoli teatrali. Venerdì si chiude al Teatro Alighieri di Ravenna la Trilogia d'Autunno 2023 con Riccardo Muti che dirige il Gala Verdiano, mentre al Teatro Socjale di Piangipane si chiudono i concerti del 2023 con il live dei Ghemon, lo spettacolo "Saluti dalla Terra" va in scena alla Casa del Teatro di Faenza, ci sono tante band sul palco per il live natalizio di "Faenza Rock" al Piccadilly. Sabato si trascorre una serata di musica al Mar di Ravenna con i solisti della Young Musicians European Orchestra, gospel e canti di Natale arrivano con il coro Voices of Joy al Teatro Walter Chiari di Cervia, al pub Inferno di San Michele c'è un tributo al rock di Vasco Rossi con i "Vaskompiglio" e lo spettacolo "L’Europa non cade dal cielo" replica al Teatro Masini di Faenza. Domenica appuntamento in piazza a Mandriole, con I Burattini di Massimiliano Venturi.

Incontri e visite

Le sorprese del weekend non sono ancora finite. Venerdì spazio al reading musicale dei Roma Amor per raccontare stregonerie e magia nera in Romagna alla Libreria Scattisparsi di Ravenna, mentre al Mama's Club Roberto Mercadini presenta il suo libro “La donna che rise di Dio”. Sabato porte aperte alla sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna. Domenica ecco un nuovo appuntamento in centro a Ravenna con le visite di Incontro a Dante.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, sono sempre tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Infine, vediamo cosa c'è al cinema nel fine settimana.