Il weekend di Natale: Billo Circus, Petit Cabaret, Ravenna in Luce, musica e altre sorprese

Finalmente arriva Natale. Pur con tutte le difficoltà e le limitazioni del periodo, si ha voglia di far festa e infatti ci sono tanti eventi in tutto il territorio ravennate. Dalla vigilia a Santo Stefano, ecco tutto il divertimento del weekend natalizio.

La Vigilia di Natale

Nella giornata magica che anticipa il Natale si scalda l'atmosfera. A Ravenna si fa festa in centro storico: ci sono i balli country e Babbo Natale fra piazza del Popolo e piazza San Francesco. A Cervia è piazza Garibaldi il fulcro della festa: per la Vigilia ecco tombola, elfi, Babbo Natale e canti tradizionali. A Faenza ci si scalda con la musica della Xmas Marching Band che porta le note di Natale in giro per il centro storico. Regali, auguri e panettone accendono l'atmosfera natalizia nelle frazioni di Bagnacavallo con iniziative a Villanova, Rossetta e Traversara.

Ravenna in Luce, Petit Cabaret, presepi e mercatini

Ci sono appuntamenti che ci accompagnano per tutto il periodo festivo. Fra questi ci sono naturalmente i videomapping di Ravenna in Luce che illuminano le basiliche di San Vitale e San Francesco. Ci sono poi i prodotti dei Capanni di Natale in piazza del Popolo, la pista di ghiaccio in piazza Kennedy e in giro fra città e forese tanti presepi da ammirare. In piazza a Cervia invece proseguono gli emozionanti spettacoli del Petit Cabaret. Da ammirare sono anche il grande presepe meccanico ospitato nelle ex scuole elementari di Villa Prati e l'esposizione di presepi creativi dell'Ecomuseo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo. A Faenza invece si trova il mercatino di Natale dell'Enpa.

Fra Natale e Santo Stefano

Il divertimento continua anche nei giorni festivi. Nel pomeriggio di Natale torna lo show di Billo Circus in piazza del Popolo a Ravenna. A Cervia e Milano Marittima si festeggiano Natale e Santo Stefano tra gara della pignatta, spettacoli, musica e canoe e al Palazzo dei Congressi di Milano Marittima la sera del 26 c'è anche il concerto della Grande orchestra città di Cervia. E al Teatro San Giuseppe di Faenza va in scena il giorno di Santo Stefano lo spettacolo La maledizione di Aurora della compagnia Instabile.