Weekend pasquale tra Uova ad arte, street food, buskers e Circo Paniko

Golosità, arte e divertimenti vi aspettano per il weekend di Pasqua nella provincia di Ravenna. Tornano appuntamenti ormai tradizionali come Uova ad Arte, e si aggiunge uno street food festival, poi concerti pasquali, tour guidati e altre sorprese.

Pasqua in grande tra Uova ad arte e street food

Tanto divertimento e anche bontà da assaporare nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta. L'allegria inizia già venerdì con la "Caccia al Coniglio di Pasqua" in programma nel centro storico di Ravenna. Da sabato al lunedì di Pasquetta a Marina di Ravenna si fa invece festa tra street food, birra e buskers. Sempre da sabato a lunedì torna nel centro di Cervia "Uova ad Arte" che porta in piazza artisti, giochi in legno, sculture, gonfiabili e un uovo alto 6 metri. Il divertimento continua fino a lunedì anche con gli spettacoli del Circo Paniko al Pavaglione di Lugo.

In concerto: Jnr Robinson e il live di Pasqua

Per il fine settimana non manca qualche proposta di musica live. Sabato all'Auditorium San Romualdo di Ravenna si tiene il concerto di Jnr Robinson, un grande del Gospel europeo. Lunedì invece alla chiesa Stella Maris di Milano Marittima si può ascoltare il concerto di Pasqua del Coro polifonico e Quintetto d’Archi Ad Novas.

Incontri e visite

Altre proposte per il weekend. Venerdì Eraldo Baldini presenta alla Sala d'Attorre di Ravenna il libro "Pirati e corsari nel mare di Romagna". Fino a domenica ci sono visite guidate gratuite per ammirare Sant’Apollinare Nuovo, mentre domenica arriva un nuovo appuntamento con Incontro a Dante in centro a Ravenna. Il lunedì di Pasquetta invece ci si può spostare fuori città con una visita esperienziale e un aperitivo floreale tra la Rocca di Riolo e il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio.

