Un weekend per Sant'Apollinare: fuochi d'artificio, Sarchiapone, cozze e saraghine

Un weekend ricco di sorprese accompagna la festa di Sant'Apollinare, patrono di Ravenna. Ci sono tanti appuntamenti gustosi, festival entusiasmanti, concerti, spettacoli divertenti e fuochi d'artificio. Andiamo a scoprire tutti gli eventi del fine settimana.

Fuochi, musica e spettacoli per Sant'Apollinare

Il weekend si apre alla grande con i fuochi d'artificio per la festa del patrono: venerdì notte tutta la costa ravennate si illumina con lo spettacolo pirotecnico dedicato a Sant'Apollinare. Non solo il litorale, anche il centro di Ravenna si anima per la festa patronale: venerdì nella sala Corelli del teatro Alighieri torna il tradizionale concerto di Sant'Apollinare. Da venerdì a domenica ci sono poi tanti spettacoli e musica live in centro con la Banda cittadina, la marching band e lo show di Vito e il Duo Sconcerto.

Di sagra in sagra

Tanti gli appuntamenti enogastronomici del fine settimana. Si parte venerdì con i prodotti genuini e centinaia di vini da degustare nel borgo marina di Cervia con "Tramonto Divino". Ci sono ancora musica e bontà da assaporare alla Sagra della cozza di Marina di Ravenna che si tiene per il secondo fine settimana da venerdì a domenica. Venerdì però si assaggiano cozze e altre prelibatezze anche con la festa "Incozzati" di Tagliata di Cervia, dove arriva anche il comico Max Pisu. Sabato e domenica due giornate per apprezzare la saragina fra piatti deliziosi e musica al parco pubblico di Punta Marina Terme. Venerdì spazio a un pic nic sul prato per scoprire il progetto degli orti comuni al podere in via Molinaccio a Russi. Domenica infine si gusta la Pastasciutta Antifascista al Circolo Arci di San Pietro in Trento.

Festival ed emozioni: tra gonfiabili e folclore

Le emozioni del weekend non sono finite. Venerdì balli e musiche popolari dall'Irlanda alla Serbia contraddistinguono il Festival internazionale del folclore che prende vita in piazza Matteotti a Massa Lombarda. La gioia di tornare bambini: sulla spiaggia del Dolcevita Beach Club a Punta Marina arriva il primo Festival internazionale del gonfiabile.

In concerto: Noreda Graves, Gazebo Penguins e tanti altri

Largo alla musica live. Venerdì i Gazebo Penguins suonano all'Hana-Bi di Marina di Ravenna, si ascolta un omaggio a Mozart alla chiesa Stella Maris di Milano Marittima. Sabato quattro solisti d'eccezione eseguono le “Stagioni” di Vivaldi nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Brisighella. Domenica Spiagge Soul porta in Piazza Dora Markus a Marina di Ravenna la stupenda voce di Noreda Graves, mentre Ludovico ed Elia Portarena portano la musica all’Abbazia di Valsenio.

Il Sarchiapone e altri spettacoli

Continuano gli spettacoli nel fine settimana. Venerdì musica, arte, danza e poesia si fondono nello spettacolo "Il respiro tra la luce e le ombre" a Villa Verlicchi di Lavezzola. Cervia si prepara a ridere con “Il Sarchiapone”, torna infatti il 31esimo Carosello comico dedicato a Walter Chiari.

Incontri e visite

Si prosegue con visite e incontri. Nel weekend in centro a Ravenna ci sono le visite di Mosaico di Notte e le occasioni di Ravenna Bella di Sera e domenica ci sono gli appuntamenti estivi con le visite "Incontro a Dante" in centro storico.

Vi mostro le mostre

Amici delle mostre, giungiamo a voi. A Ravenna ci sono: le grandi opere degli artisti del fumetto “Nella contea di Coconino” a Palazzo Rasponi dalle Teste,

alla Biblioteca Classense "Fragments" e in via Zirardini gli ambienti naturali ravennati immortalati da Milko Marchetti. Al Mic di Faenza vi attende la mostra dedicata a Nino Caruso. Ai Magazzini del sale di Cervia si ammirano le opere della collettiva “Sogno o son desto?”, mentre alla Sala Artemedia c'è "Caputo ...d'estate", e alla Bottega d'arte di Milano Marittima sono esposti i dipinti di Werther Morigi. Al Museo Baracca di Lugo si va alla scoperta della gioventù di Francesco Baracca con la mostra "Ex libris", mentre alle Pescherie della Rocca ci sono le opere di Joan Miró. A Bottega Matteotti di Bagnacavallo è esposta "Nel tempo" di Miii. A Palazzo San Giacomo di Russi c'è poi la mostra collettiva "Alla Natura". Al museo Varoli di Cotignola c'è "Flehmen", una mostra per due giovani talenti.

E allora cinema!

Ancora indecisi? Guardate cosa vi propone il cinema. Non dimenticate le proposte all'aperto del Rocca Cinema a Ravenna.