Weekend di Capodanno: niente feste in piazza, ma tanti spettacoli teatrali, concerti e mostre

E' un Capodanno un po' 'spento' quello che ci accingiamo a festeggiare. Un altro ultimo dell'anno senza grandi feste nelle piazze, per via della pandemia Covid, ma con tanti appuntamenti nei teatri, concerti, luci e videomapping e tantissimi presepi ancora da ammirare.

Concerti e teatro

A Ravenna torna il tradizionale concerto del 1 gennaio al teatro Alighieri con la musica di Emmanuel Djob & Gospel Reunion. A Conselice il Capodanno si festeggia in teatro tra grasse risate, con la comicità di Maria Pia Timo, Davide Dalfiume e Leonardo Veronesi. Anche Faenza per il 31 dicembre va a teatro con lo spettacolo 'Scintille di Operetta'. Per l'ultima serata dell'anno, alla Torre di Oriolo si tiene la prima edizione di 'Oriolo di sera a Capodanno'.

Presepi e videomapping

Sui monumenti ravennati continua il videomapping incantato di 'Ravenna in Luce' e in piazza Kennedy si continua a pattinare sul ghiaccio. I presepi visitabili in città sono tantissimi, ma c'è anche quello meccanico di Villa Prati e quelli creativi dell'Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo.

Mostre e arte

Ultimi giorni per visitare la mostra 'Pelle' di Matteo Moni a Bagnacavallo e le opere di Matteo Lucca, Martino Neri e Paola Bandini nella collettiva "Riflessioni riflesse" a Fusignano. Alla Classense si può visitare 'Me and Him' di Alessandro Pessoli e 'Dante e Faruffini', così come 'Il cammino dell'eroe' con Dante, Alice e altri viaggiatori. A Cotignola Palazzo Sforza ospita la mostra 'Novena', mentre il Mic di Faenza espone 'Gioia di ber', 200 opere ceramiche che raccontano la storia del bere. Le opere di Aligi Sassu raccontano la Commedia di Dante 'Come una fiamma bruciante' al museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, mentre l'Archivio di Stato di Ravenna espone i documenti danteschi di 'Alla ricerca di Dante'. Sempre a Ravenna, continua al Mar l'Epopea Pop di Dante e al museo Classis Classe e Ravenna rivivono al tempo di Dante.