Da Stef Burns alla Festa del Mare: tutti gli eventi del weekend di Ferragosto

Il momento clou dell'estate è giunto: ecco Ferragosto, da sempre l'appuntamento più atteso della stagione balneare, che propone feste, scorpacciate, concerti e altri spunti per divertirsi. Ci sono in programma grandi spettacoli nella provincia ravennate con artisti del calibro di Stef Burns e Carlo Lucarelli, poi ci sono la Festa del Mare e la Festa d'Feragost, le escursioni in mezzo alla natura, le visite fra i mosaici, gli appuntamenti al cinema, con i burattini e le mostre. Ma ora basta chiacchiere e vediamo dove e quando divertirci.

Feste, spettacoli e gastronomia

Non manca il sapore durante il weekend di Ferragosto. A Marina di Ravenna un nuovo weekend dedicato al gusto con la Festa del Mare all'ex Stabulario che fino a domenica propone menù a base di pesce e mercatini. Venerdì invece si trascorre la serata con la golosa grigliata di Ferragosto al Fossolo live club di Faenza dove non manca il tempo per una tombola e un brindisi. Da venerdì in poi si aprono danze, spettacoli e celebrazioni a Traversara con la Festa d'Feragost.

In concerto: il leggendario Stef Burns e tanti altri

Un fine settimana a tutta musica con artisti e formazioni straordinarie in concerto. Venerdì si svolge il tradizionale Ferragosto sotto le stelle in piazza a Faenza con il live del Trio Italiano, mentre la Grande Orchestra Città di Cervia celebra il compleanno di Milano Marittima alla Rotonda I Maggio, si balla sulla spiaggia del Finisterre a Marina di Ravenna con il Pennabilli Social Club e al Me Beach di Lido Adriano ci si scatena in pista con le selezioni del dj Mitch B. Sabato mattina la Grande Orchestra Città di Cervia saluta l'alba di Ferragosto sulla spiaggia libera di Cervia, mentre in serata il palco del Finisterre a Marina di Ravenna ospita Stef Burns, il mitico chitarrista di Vasco Rossi.

Carlo Lucarelli e altri incontri

Non si dimentica la cultura nel fine settimana di Ferragosto e arriva un grande ospite come Carlo Lucarelli per raccontare al Museo Classis-Ravenna la storia del noir da Edipo al commissario De Luca. Alla Biblioteca Maria Goia di Cervia continua fino a venerdì il percorso di letture legate ai 75 anni dall'esplosione della bomba atomica. Domenica mattina in programma un'alba di musica e racconti a Monte Battaglia con la rassegna Casola è una Favola.

Musei, monumenti e visite in musica

Nel weekend di Ferragosto non manca l'occasione di visitare monumenti musei e bellezze del territorio ravennate. Come al solito sabato e domenica ci sono le speciali visite in musica per esplorare il centro Ravenna fra storie, note e personaggi.

Escursioni tra saline e pineta

Spazio anche alle scampagnate nella natura. Venerdì si attraversano le Saline di Cervia per vivere una speciale notte di Ferragosto sotto le stelle. Sabato mattina si svolge poi il tradizionale pellegrinaggio a piedi alla Madonna del Pino, con partenza da piazza Garibaldi a Cervia.

Ferragosto con i burattini

Divertimento anche per i più piccoli. Venerdì sera appuntamento burattinesco all’Arena Palma d’Oro di Castiglione di Cervia con lo spettacolo Il Florindo innamorato.

Vi mostro le mostre

La festa di Ferragosto non dimentica nemmeno i mostruosi amici delle mostre. Sono arrivati da poco gli scatii Ric-amati di Romina Pilotti alla Sala Artemedia di Cervia. Poi potete continuare ad ammirare: a Milano Marittima le esposizioni del Vialetto degli Artisti, al Museo del Sale di Cervia la Cervia improvvisata di Luca Mandorlini, All'ombra dei sogni, una personale di Mauro Mazzali alla galleria FaroArte di Marina di Ravenna, Di tutto un po', la personale di Angela Zini alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo e la mostra Tessere musive al Sisam di Marina Romea.

E allora cinema!

Ottime notizie per i cinefili, sabato sera riapre i battenti il Cinema City di Ravenna con tante nuove uscite. Gli appassionati del cinema possono trovar soddisfazione anche con la programmazione del Rocca Cinema alla Rocca Brancaleone di Ravenna, mentre a Lugo proseguono le proiezioni dell'arena del Carmine, a Massa Lombarda ci sono i film dell'Arena in Massa e al Cineparco di Bagnacavallo arrivano tante altre proiezioni.