Weekend 'immacolato': Garage Sale, Stef Burns, Christmas Run e Gene Gnocchi

Un lungo e divertente weekend arriva nel Ravennate con il Ponte dell'Immacolata: da giovedì a domenica ci sono grandi concerti e attrazioni natalizie, spettacoli a teatro e mercatini. Non indugiamo oltre e andiamoli a scoprire.

La magia del Natale si accende con l'Immacolata

In tutta la provincia di Ravenna l'atmosfera natalizia è sempre più accesa. In piazza Kennedy a Ravenna è aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio Jfk on Ice, mentre dalla Festa dell'Immacolata partono spettacoli e attrazioni nel Villaggio di Natale dell'Advs in piazza San Francesco. Giovedì scatta la "Christmas Run" con tanti Babbi Natale di corsa per le strade di Lugo, dove nella stessa giornata si accendono l’albero di Natale e le luminarie. Xmas Experience, maxi scivolo e tanta musica sono le attrazioni di Natale a Milano Marittima e in tutto il territorio di Cervia ci sono tanti presepi da ammirare. Tra sabadoni, spettacoli e camminate da giovedì si accende il Natale a Fusignano, mentre da sabato scattano gli eventi natalizi di Brisighella. Infine domenica a Casola Valsenio torna l'antica fiera di Santa Lucia.

Mercanti in fiera

Tanti anche gli appuntamenti con le bancarelle nel weekend. Giovedì “La Pulce D’Acqua” torna per la Festa dell'Immacolata sulla Darsena di Ravenna. Venerdì e sabato spazio allo shopping natalizio con il Garage Sale all'Almagià, dove tra vintage e mercatini si incontra anche Babbo Natale. Sono invece aperti tutti i giorni i Capanni del Natale in piazza del Popolo a Ravenna. A Faenza c'è poi il mercatino di Natale dell’Enpa.

In concerto: Fabio Concato e Stef Burns

Non mancano concerti e grandi artisti nel weekend. Giovedì e venerdì doppio concerto di Fabio Concato al Kalumet in centro di Milano Marittima. Giovedì i Messa tornano al Bronson di Madonna dell'albero con il nuovo album "Close", l'orchestra La Corelli si esibisce invece al teatro Walter Chiari di Cervia. Venerdì una serata di storia e musica al Mama's club di Ravenna con "La resistenza in cento canti". Sabato la Jova Band porta in concerto il suo tributo a Jovanotti alla Cà Bruna di Ravenna. Domenica al Teatro Socjale di Piangipane il chitarrista Stef Burns porta il suo “Christmas Tour”.

Al sipario: Gene Gnocchi e altri spettacoli

Largo agli spettacoli teatrali del fine settimana. Sabato c'è una serata di satira politica con Gene Gnocchi e 'Il Movimento del Nulla' al Bronson di Madonna dell'Albero. Venerdì e sabato al Teatro Goldoni di Bagnacavallo va in scena "Dulan la sposa". Sabato spazio alle favole con "L'elefantino" al teatro Walter Chiari di Cervia. Domenica al Mar di Ravenna va in scena "Il Mostro di Ravenna".

Incontri e visite

Non mancano incontri e visite guidate sul territorio ravennate. Domenica continuano le visite di Incontro a Dante nel centro di Ravenna. Sabato continuano i laboratori natalizi al Museo Classis a Classe. Sabato all'Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo, Ivano Marescotti presenta il romanzo di Maggiorani, mentre alla Rocca di Riolo c'è un Delitto al castello da risolvere: una sfida tra personaggi e insidie del Medioevo.

Vi mostro le mostre

Appassionati di mostre, sono davvero tante le esposizioni in provincia e le trovate tutte qui.

E allora cinema!

Per chi ancora non sa cosa fare: c'è sempre il cinema.