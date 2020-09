Weekend di grandi eventi: partono Dante 2021, Sapore di Sale e il Festival dell'Aquilone

Per il primo weekend di settembre nel ravennate ci sono eventi per tutti i gusti: sagre, mostre, concerti, feste e spettacoli in tutta la provincia. E a Ravenna inaugurano gli eventi di Dante 2021.

Dante 2021

Le celebrazioni nazionali del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri si aprono a Ravenna sabato 5 settembre con tanti eventi, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e con l’inaugurazione della tomba e del Quadrarco di Braccioforte restaurati. Per il necessario rispetto delle misure anticovid la partecipazione alla cerimonia, a partire dalle 20.30, e il successivo concerto in piazza San Francesco, seguito dalla lettura del canto XXXIII del Paradiso da parte dell’attore Elio Germano, sono a invito, ma la serata potrà comunque essere vissuta da tutti i cittadini e i turisti presenti grazie al maxischermo montato in Piazza del Popolo. In occasione dell’evento sarà poi proposta, in collaborazione con l’Opera di Religione, un’edizione speciale di Mosaico di Notte, con visite guidate alle basiliche di Sant’Apollinare Nuovo e San Vitale e al Mausoleo di Galla Placidia, in tre turni, alle 18.30, alle 19 e alle 19.30. Ancora, la Domus dei Tappeti di Pietra sarà aperta fino alle 21 e palazzo Rasponi dalle Teste fino alle 23

Arte e mostre

Per tutto il weekend potete trovare arte, artigianato e design al Vialetto degli Artisti di Milano Marittima, mentre a Punta Marina continua la mostra collettiva 'Racconti di fine estate' e a Fusignano inaugura la mostra 'Inquietudine e leggerezza'. Mosaici in mostra a Marina Romea con 'Tessere musive', sculture a Marina per 'All'ombra dei sogni' e dipinti a Cervia con 'Anime altrui'. A Ravenna inaugura la mostra sull'arte dell'incisione 'Viaggi e incontri', a Faenza parte il 'Wam Festival' tra artisti, laboratori e spettacoli. Due giorni di mostre anche a Filetto con 'Equidistanze', oltre 100 opere nate durante il lockdown. A Faenza si rilancia la ceramica italiana con la mostra-mercato 'Made in Italy', e domenica si svolge una visita nella città dei mosaici per far sbocciare 'Un fiore per Ravenna'.

Musica e concerti

Venerdì sera a Voltana si omaggia il grande Ennio Morricone, mentre a Bagnacavallo arrivano gli olandesi Reiner Baas e Ben Van Gelder e a Brisighella va in scena il 'Racconto di Fellini'. Concerti, ma anche spettacoli e mercatini a Fusignano per la Festa della vergine Maria. Sabato sera a Cervia arriva il grande Massimo Ranieri, mentre a Russi la Toscanini Next suona melodie da Oscar. A Faenza torna il 'MusNic' con il Rione Verde

Sagre, feste, varie ed eventuali

A Cervia inaugura 'Sapore di Sale' tra cozze, cicchetti e visite e si alza il naso all'insù per il 40esimo Festival dell'Aquilone Artevento. Venerdì si riscopre la Via della seta e la Valle Felici, mentre a Massa Lombarda va in onda la 'Festa della ripresa' con 5 giorni di musica, giochi e riflessioni. A Castel Bolognese domenica si mangiano 'tagliatelle e creatività'.

Cinema

Ultimi giorni per gustarsi un film all'interno del 'Rocca Cinema' alla Rocca Brancaleone o all'arena delle Cappuccine di Bagnacavallo.