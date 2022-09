Weekend 'multiculturale' con Popoli Cult, Sapore di Sale e Argillà. Ma anche porcini fritti e break dance

Il Ravennate si appresta a vivere un weekend "multietnico", a partire dal Popoli Cult Festival. Ma per i più "tradizionalisti" c'è anche 'Sapore di Sale' o 'Fungo in festa'. E dopo la scorpacciata si può "smaltire" con una corsa in mezzo alla 'Ravenna Park Race' o ballare hip-hop allo 'Spitfire Contest'