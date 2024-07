È il weekend della Notte Rosa: si balla tra flash mob, Baby K, Damante dj, burlesque e Calexico

L'atteso "Weekend Dance", così come è stata battezzata questa edizione della Notte Rosa, è pronto a esplodere in tutta la sua energia anche nel ravennate. Dal centro di Ravenna ai lidi, da Faenza a Cervia, decine gli eventi che contribuiranno a rendere la Romagna un enorme pista da ballo. A Marina di Ravenna spicca Baby K, a Cervia Casadei e Paolo Belli. Ma entra nel vivo anche il Festival dell'Arena delle Balle, con la raccolta del fieno. Curiosità per il Festival del Burlesque.

Una pista da ballo diffusa con "Weekend Dance": il ravennate si prepara al Capodanno dell'estate

Si parte col botto venerdì a Marina di Ravenna: Baby K, la regina dei tormentoni estivi, sarà alla discoteca Matilda, con una esibizione che ripercorrerà tutti i successi della storia recente della discografia e radiofonia estiva italiana. Stesso giorno ancora a Marina di Ravenna per il "Discomusical" dei Joe Di Brutto, mentre il giorno successivo a Cervia sarà il turno di Paolo Belli e Mirko Casadei, con lo show "Balamondo... ballando sotto le stelle". Tra entroterra e costa sono decine e decine gli eventi che salutano nel ravennate il Capodanno dell'Estate, quest'anno dedicato al ballo al grido di Weekend Dance. Il sound sul quale a Faenza in piazza si scateneranno i ballerini del Flash Mob. E Milano Marittima accende ancora più il Weekend Dance con il dj Damante venerdì e il Moulin Rosa sabato.

Arena delle Balle, spettacoli di Burlesque e le grigliate alla Festa dell'Unità

Nuovo appuntamento di preparazione per il festival dell'Arena delle Balle: sabato mattinata di raccolta del fieno in podere a Cotignola. Cappelletti, carne alla brace e musica dal vivo protagonisti per tutto il fine settimana alla festa dell'Unità di Porto Fuori. Copione simile, tra piatti romagnoli, spettacoli e libri per la Festa Democratica di Massa Lombarda che apre sabato. Sensualità e divertimento a Lido Adriano con un viaggio dallo stile classico al moderno raffinato per il festival del burlesque. Sport, cultura e tradizioni legate al territorio dei Gessi: a Riolo prende il via venerdì il festival "A Gès". Continuano in piazza Italia a Marina Romea i tradizionali mercatini estivi dell'usato e dell'artigianato aperti tutto il fine settimana. Grigliate, birre tedesche e musica: chiude domenica l'Oktoberfest di Cotignola. E a Bagnacavallo tavole imbandite sabato con piatti da tutti i continenti per la Cena dei Popoli. Al mercato di Campagna Amica di Ravenna sabato si impara a fare la piadina tradizionale per la festa del grano.

I Calexico aprono il Ravenna Festival a Russi. A Lugo l'Arena del cinema all'aperto

L'indie rock dei Calexico impatta sulla prima serata del Ravenna Festival a Russi, venerdì, con la rassegna che procede il giorno dopo con La lunga notte del BalFolk. Chiude venerdì l'edizione del "Sax Art Festival" di Faenza e Russi con il concerto "A Saxophone Journey”,in scena al Masini. Sempre in questo fine settimana, sabato e domenica, Giacomo Toni e il duo L'Ammaranta chiudono Brisighella il Festival Brisbò. Domenica con protagonista il jazz della Roaring Emily jazz band a "ConselicEstate". "Graffiti - Ricordi in musica" e il sound italiano dagli anni Sessanta agli anni Ottanta dà il via a Lugo al festival "Step Cat Rock". Domenica cala il sipario sulla settimana di rappresentazioni sceniche dedicate a Galla Placidia, in Dilexi, nello spazio della Basilica di San Giovanni Evangelista. Si parte con la comicità surreale di Woody Allen nei tre giorni di film in programma all'Arena del Carmine di Lugo.

Tocca anche il ravennate il festival "In mezzo scorre il Fiume": domenica 7 alle 5.30 a Bagnara di Romagna il primo dei concerti ed eventi all'alba, con Rumì. Domenica appuntamento con il primo dei "Concerti in Villa" a Lavezzola: di scena la Roaring Emily Jazz Band.

Ti mostro le mostre

Al Mic di Faenza sempre viva la curiosità per le opere di Gio Ponti, il padre del Made in Italy. Ultimi bagliori di Tour a Faenza, dove chiude domenica la mostra dedicata alle bici dei campioni del passato. Anche al Private Banking continua l'omaggio al ciclista Michele Gordini, collegato al passaggio del Tour.

Prosegue a Russi, a Palazzo San Giacomo, la mostra di Andrea Bernabini a cura di Serena Simoni: sessanta immagini frutto di una documentazione sulle alluvioni di maggio 2023. Ancora un paio di settimane per gustare a palazzo Rasponi dalle Teste, a Ravenna, l’esposizione "Dusciana Bravura: le metamorfosi degli oggetti e delle immagini", anteprima della IX Biennale del Mosaico contemporaneo. Va avanti ancora qualche giorno a Ravenna l'esposizione che svela la Darsena di Ravenna disegnata sui "Taccuini" di Paolo Capponcelli. Rimane aperta anche questo fine settimana a Ravenna la mostra "Along the border", con foto di Chiara Fabbro, ospitata nell'ambito del Festival delle Culture per la Giornata Mondiale del Rifugiato.

Prosegue ai Magazzini del Sale di Cervia anche in questo weekend l'omaggio al maestro Umberto Folli. A Bagnacavallo, infine, è visitabile "Natural pixel” la mostra personale di Maria Casto ospitata presso il Sacrario dei Caduti.