Weekend "danzante" tra maratona di tango e sfilate di Carnevale. Poi la Sagra del cotechino e il Piccolo Principe a teatro

Tra sagre gustose, la maratona di tango in città e gli ultimi eventi "carnevaleschi" si prospetta un fine settimana denso a Ravenna e provincia. Tanti gli appuntamenti dedicati alla cultura e ai musei, specie per i bambini. Molto interessante l'iniziativa proposta dal planetario di Ravenna, con l'osservazione notturna del cielo e della luna.

Romanzi, fiabe e racconti arricchiscono l'offerta culturale del weekend

Appuntamento venerdì con la scrittrice Mariapia Veladiano e il suo ultimo romanzo al Caffè Letterario di Lugo con brindisi offerto ai partecipanti. Lo stesso giorno a Faenza nuova conferenza in Pinacoteca sulle origini del quadro di San Gerolamo con la professoressa Laura Cavazzini, mentre a Ravenna ancora venerdì si parla di apparizioni mariane nella religiosità popolare. Prosegue nel fine settimana l'evento "C'era una volta...Favole e fiabe nelle raccolte classensi" nella biblioteca ravennate, mentre domenica nuovo appuntamento con Caterina Sforza, i suoi amori e le sue passioni nella visita guidata della Rocca di Riolo. Alla Rocca Brancaleone, invece, nuovo appuntamento sul teatro dell'assurdo per la rassegna dei Sabati alla Rocca. A Ravenna, lo stesso giorno, l'autrice Linda Traversi presenta il suo nuovo romanzo "Il riparatore di sogni".

Ti mostro le mostre

A Lugo sabato apre la mostra dedicata al 58° compleanno "bisestile" dell'illustre cittadino Gioacchino Rossini, mentre proseguono anche in questi giorni la mostra sulla Pala del Guercino al Museo Ugonia di Brisighella e l'esposizione sulla storia di Santa Umiltà alla Pinacoteca di Faenza. Va avanti per tutta la settimana la mostra di disegni che celebrano il drago di Lugo in omaggio al Capodanno cinese. Chiude domenica, invece, il vernissage dedicato a trentacinque pittori, mosaicisti e scultori in mostra a Palazzo Rasponi. Prosegue Al Caffè Letterario di Lugo la mostra Kinderkampf sulle paure e le battaglie dei bambini e sempre a Lugo continua a essere visitabile l'esposizione su Giotto e la Cappella degli Scrovegni. Chiude domenica a Massa Lombarda la mostra di Cervellati ed è l'ultimo fine settimana in cui sarà visitabile "Giallo azzurro è verde speranza", dedicata all'arte ucraina. Penultimo appuntamento al Mic per le visite guidata domenicali alla scoperta delle collezioni del museo faentino: questa settimana è la volta di "Ceramica in musica". Mentre inaugura sabato "Immutabili gesti", la personale fotografica che l’artista Camilla Di Bella Vecchi esporrà al Mulino Scodellino di Castel Bolognese.

Tra Caccamo e Taurino a teatro vince la comicità

Arriva a Faenza lo spettacolo sul "delirio scolastico" dell'attore e influencer Filippo Caccamo: l'artista propone sul palco "Le Filippiche" in scena venerdì. Dopo 80 anni dalla sua prima apparizione, "Il piccolo principe" di Antoine de Saint-Exupéry approda a teatro e sarà protagonista a Ravenna per tutto il weekend. Sabato il Teatro Binario di Cotignola accoglie il monologo "(s)Permaloso. Quattro matte risate sull’infertilità maschile" di e con Antonello Taurino, mentre a Ravenna doppio appuntamento sabato e domenica con la compagnia I Sacchi di Sabbia. "Giro, giro, tondo" riporta al Teatro Rossini di Lugo le famiglie. Ad andare in scena domenica "I musicanti di Brema".

In centro città si balla tango per tre giorni di fila

Torna nel fine settimana la maratona di tango che attrae a Ravenna ballerini da tutto il mondo. Dal pomeriggio di venerdì previsti balli ed esibizioni in cammino danzante nel centro città. Sempre a Ravenna proseguono le camminate dantesche con la visita domenica all' ex chiesa del monastero di Santo Stefano degli Ulivi, luogo dove si fece monaca Antonia, la figlia di Dante. Appuntamento particolare, sempre domenica, con il Planetario e la serata "La Luna in piazza", con l'osservazione della luna attraverso il telescopio da Piazza San Francesco. A Pisignano sabato e domenica protagonista invece lo sport e la buona cucina con la Sagra del cotechino dove sarà presente anche mister Alberto Zaccheroni. Sempre a Pisignano domenica apre un mercatino solidale del riuso nel ricordo di Francesca Fontana. Ultimi sprazzi di Carnevale al Parco Teodorico, con lo staff del punto ristoro presente nell'area che domenica organizza una sfilata di maschere con un ospite d'eccezione: il clown Billo. Giocare a Super Mario e Pac-Man, col sottofondo di musica lirica: è l'iniziativa Gaming Classis, che parte da domenica a Ravenna, mentre al Musa di Cervia nuovo appuntamento sabato e domenica con i laboratori per bambini. Alla Lega Navale di Marina di Ravenna, ultimo appuntamento per il Giorno del Ricordo con la conferenza "Storia ed esilio degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia".

Lirica e liscio: non mancano i concerti

Alla Basilica di San Francesco di Ravenna domenica si terrà l'esibizione dei solisti e dell'Orchestra della Cappella Musicale, per la XIII edizione di Musica e Spirito. A Brisighella, infine, un nuovo omaggio al Liscio e alla Romagna: la musica di Castellina Pasi sarà interpretata dal popolare cantante folk Andrea Castelfranato.