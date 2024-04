È il weekend di Artevento e degli aquiloni. Ma c'è anche Ravenna in Fiore e la riapertura di Palazzo Guiccioli

Fine settimana dai colori forti e accesi, come quelli che attendono la spiaggia di Pinarella di Cervia per il via di Artevento, il Festival degli Aquiloni con artisti in arrivo da tutto il mondo. Le statue di gesso della Festa di Primavera lasciano i cantieri per raggiungere il centro di Casola, in attesa della parata del 25 aprile. Sono già diverse le iniziative di preparazione alla Festa della Liberazione, mentre a Ravenna è molto attesa l'apertura al pubblico di Palazzo Guiccioli. A Brisighella la Sagra della spoja lorda concede il bis dopo la scorsa settimana, con i banchetti aperti anche questa domenica.

Un'invasione di colori in spiaggia: Pinarella accoglie il Festival degli Aquiloni

Torna dal 20 aprile Artevento Cervia, con la spiaggia di Pinarella che ospita il più longevo Festival Internazionale dedicato agli aquiloni. La Sagra della spoja lorda, a Brisighella, concede il bis e dopo la scorsa settimana torna con i suoi profumi e sapori anche questa domenica. Musica, gastronomia e anche un focus sull'alluvione, ancora a Faenza, per la Sagra del Pellegrino al Rione Rosso, in calendario venerdì. Torna puntuale anche questa domenica l'appuntamento a Ravenna con i mercatini di Marina Primavera. Arrivano a Casola Valsenio i giganti di gesso, che prima della parata del 25 aprile sabato saliranno dal cantiere al centro del paese, dove sosteranno fino al momento della sfilata. Altro fine settimana di divertimento in piazza al Lugo con i giochi e le attrazioni del Luna Park che richiamano grandi e piccini. Sabato e domenica, invece, il centro di Ravenna si riempie di colori e profumi con gli stand dei florivaisti in città per "Ravenna in Fiore". Un sabato tra cibo, vino e gite sul territorio con “Ciclico", alla scoperta di Castel Bolognese. Doppio appuntamento a Lido Adriano con il podcast irriverente "C'è vita Nel Grande Nulla Agricolo?" che venerdì e sabato farà tappa al Cisim. Domenica in sella per una biciclettata turistica con pic nic al parco con l'evento "Fiab for Ravenna". Un'escape room da "brividi" tutta da vivere sabato alla Rocca di Riolo, alla scoperta de "I doni della morte".

Da Palazzo Guiccioli a Palazzo San Giacomo: weekend all'insegna della cultura

C'è tanta attesa sabato e domenica a Ravenna per una due giorni di apertura al pubblico di Palazzo Guiccioli, con le visite guidate della residenza. Nuova giornata di visite a Palazzo San Giacomo, a Russi, per conoscere sabato le abitudini dei conti Rasponi nella loro residenza estiva. Sabato e domenica la Pro Loco di Faenza porta i visitatori a conoscere la Chiesa di San Maglorio, per la prima volta aperta dopo una chiusura ventennale. Per la Notte Nazionale del Liceo Classico gli studenti del "Dante Alighieri” di Ravenna venerdì sera reciteranno 'L'Ode alla Luna' di Leopardi. Ricco il programma di eventi in tutta la Bassa Romagna che culminano con la Giornata dedicata alla Terra: i primi appuntamenti venerdì e sabato.

Festa della Liberazione: iniziano gli eventi di preparazione al 25 aprile

Domenica, nell'ambito degli eventi della Festa della Liberazione, l'Anpi di Massa Lombarda organizza il “Pranzo della Liberazione”, con ricavato a favore delle scuole. Mentre a Cervia apre sabato la mostra "La Costituzione è come un albero” realizzata dagli alunni della Scuola “Carducci” di Castiglione con la collaborazione dell’artista Alteo Missiroli. A Cotignola, invece, venerdì sera va in scena il concerto "Sia pace in terrra" nella chiesa della collegiata di Santo Stefano.

Da Veronica Pivetti a Milena Vukotic sul palco grandi nomi del teatro

Arriva sabato a teatro a Conselice Veronica Pivetti, con uno spettacolo-denuncia contro le teorie del '900 sull'inferiorità della donna. Da domenica e fino a martedì Milena Vukotic sarà protagonista al Masini di Faenza con "A spasso con Daisy". La stagione di prosa del teatro contemporaneo a Russi prosegue, invece, venerdì con "Il grande inquisitore", con sul palco Flavio Albanese e Tony Marzolla. Sabato la Compagnia Teatrale “Siamoseri” porta in scena lo spettacolo su un Dante in chiave metal dal titolo “Una Commedia”, nella cornice delle Artificerie Almagià. Ancora a Faenza una nuova serata di inediti, letture e musica con Antonella Talamonti, protagonista venerdì del "Kabarett" alla Casa del Teatro. Domenica, infine, al Teatro Rasi, si terrà la prima chiamata operativa per il "Don Chisciotte ad Ardere. Opera in fieri 2024" che vedrà cittadine e cittadini andare in scena con agli attori delle Albe.

"Anime nel fango", docufilm sull'alluvione, arriva a Casola

Ingresso a offerta libera, donato in beneficenza, per la proiezione di "Anime nel fango", che sarà anche premiato al Green Festival di Roma e che venerdì si potrà vedere al Nuovo Cinema Senio di Casola Valsenio. Nell'ambito dell'omaggio a Ivano Marescotti al Circolo Arci Casablanca di Villanova venerdì è in programma "Ricordando Ivano": filmati, foto, ricordi personali e narrazioni degli amici. Chiude sabato, dopo quasi dieci giorni di proiezioni, il festival "Corti da Sogni", con diversi appuntamenti a Ravenna tra il Cinema Mariani e il Teatro Rasi.

Folk, jazz e improvvisazione: variegata l'offerta di musica live

Nuova tappa di Crossroads, il festival itinerante che porta a Fusignano, venerdì, la chitarra e la voce di Joe Barbieri. Fine settimana all'insegna della musica folk al Piccadilly di Faenza, dove da venerdì a domenica si esibiranno artisti che saranno protagonisti del programma de La Musica nelle Aie. Il format "No Standard" arriva al Mama's di Madonna dell'Albero: doppio appuntamento venerdì e domenica con musica jazz e improvvisazione. Sabato a Cervia arriva la musica scandinava della Ragnarock Orchestra, protagonista al Teatro Comunale.

Ti mostro le mostre

Non è più una novità, ma continua a riscuotere successo di pubblico la mostra a Cervia di Banksy, ancora visitabile in questo weekend. Così come procede al Mar di Ravenna "Exodus", un viaggio fotografico ed esistenziale con gli scatti di Sebastiao Salgado, con tanti eventi collaterali sempre in questo fine settimana. Altro nome importante è Gio Ponti, la cui mostra al Mic di Faenza va avanti anche questo weekend. Chiude invece domenica “Le Torri Hamon e gli Stalker”, expo fotografica a cura di Stefano Tedioli e Roberto Papetti esposta a Ravenna. Prosegue nel fine settimana a palazzo Rasponi dalle Teste l’ esposizione di dipinti di Alberto Salietti e va avanti a Cotignola la personale dedicata all'artista locale Claudio Montini. Procede allo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery di Ravenna la personale fotografica di Michele Buda “Da uno a sette”. I tratti innovativi dell'artista visivo greco Dimitris Soukoulis sono protagonisti nel weekend allo spazio espositivo PR2, a Ravenna, con la mostra “Connections and (De)compositions”. Le vetrine della Cassa di Risparmio di Ravenna, invece, mettono a disposizione del pubblico una collezione particolare, dedicata al Ravenna calcio. Proseguono a Lugo le mostre dedicate al disegno e l'esposizione che mette insieme fumetti e piloti e protagonisti della Formula 1. Apre sabato a Ravenna una esposizione irriverente che mette in scena l'Italia vista da Massimo Baldini e lo stesso giorno a Lugo al via una particolare esposizione con immagini di libri infangati dall'alluvione, per un progetto a sostegno delle biblioteche. Sempre sabato, infine, apre alla Galleria della Molinella di Faenza la "Dimensione verticale" di Liliana Santandrea.