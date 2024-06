Weekend esaltante tra Palio del Niballo, Coconino Fest e Sagra della Cozza 

Dopo una serie di eventi preparatori, Faenza è pronta a celebrare la giostra del Niballo. Molta attesa anche per gli eventi del fine settimana del Coconino Fest, mentre Punta Marina si anima con la Sagra della Cozza. In riviera protagonisti anche i mercatini.

L'attesa è finita: domenica si corre il Niballo

Il momento della "contesa" è arrivato: domenica a Faenza si corre la 67esima edizione del Palio del Niballo. Da Gipi a Furuya, Vasco Brondi e Guido Catalano: nel segno della parola libertà torna da venerdì a domenica il Coconino Fest. Magie, incantesimi, creature fantastiche e buon cibo: a Riolo sabato e domenica si celebra il rito celtico di inizio estate. Tutto pronto per la speciale corsa con boccale di birra che venerdì animerà la Darsena: torna la Ravenna Music Race Beer. Gusti e profumi dell'Adriatico per la Sagra della cozza di Punta Marina in tutto il fine settimana. Chiudono domenica i campionati di danza sportiva che hanno visto a Cervia la presenza di oltre duemila campioni mondiali delle varie discipline.

Tra riuso e vintage ancora tanto spazio ai mercatini

Con il Touring club domenica si va alla scoperta della Casa delle Marionette a Ravenna per diventare burattinai per un giorno. Tradizioni popolari e folklore negli ultimi scampoli del Festival della Romagna che chiude sabato a Cervia. Un'escursione via acqua verso la Salina di Cervia, seguita da uno spettacolo live al tramonto, nel nuovo appuntamento domenica della rassegna Elementi. Tornano puntuali anche questo venerdì e sabato i mercatini del riuso di Marina Romea. Mentre apre nel week end una fiera del vintage a Marina di Ravenna, con vestiti in vendita "un tanto al kilo". Nuovo appuntamento alla scoperta della Ravenna dantesca: domenica l’itinerario si snoda nella zona dei mercati e delle corporazioni. Sabato la carovana del Luna Park lascia Faenza, ma ci sono ancora alcuni giorni per gustarsi le giostre in piazza. Nuovi appuntamenti tra divertimento e mistero alla Rocca di Riolo nel fine settimana. Entra nel vivo nel weekend a Faenza il Festival dei calanchi e delle argille azzurre.

Proseguono Lugo Music Festival e CineSpeyer

Venerdì appuntamento all'Hana-Bi di Marina di Ravenna per celebrare il collettivo/etichetta We Were Never Being Boring (WWNBB), che festeggia 15 anni di musica indipendente. Tra concerti e street food Bagnara celebra venerdì la Festa della Musica. Sabato e domenica, appuntamento con la musica e non solo al Lugo Music Festival. Ale Brighetti contaminato dall’improvvisazione al sax di Federico Califano animano a Brisighella la serata di venerdì del festival BrisiBò. Al CineSpeyer venerdì sera dedicato ai vincitori del Premio Zavattini, con proiezione accompagnata da assaggi di cucina del Camerun.

Tre nuovi titoli nel weekend per entrare nel vivo della programmazione dell'Arena del Carmine a Lugo.

Ti mostro le mostre

Tra le iniziative collaterali che celebrano l'arrivo del Tour de France in Romagna ancora visitabile la mostra sulle bici dei campioni del passato a Faenza. Sempre a Faenza prosegue l'omaggio al Made in Italy di Gio Ponti. Chiude domenica "Viaggio in Italia" racconto dello Stivale da nord a sud, con a Lugo in mostra i progetti di 19 architetti italiani. Va avanti "Dusciana Bravura", mostra che introduce alla Biennale del Mosaico. Mentre chiuderà il 30 giugno la particolare mostra fotografica di Massimo Baldini sulle stranezze d'Italia. Chiude domenica la mostra di Shashe Capra, ospitata alle Peschiere della Rocca di Lugo. Fino al 30 giugno è ancora visitabile al Musa la mostra sui tappeti della chiesa di San Martino prope litus maris. Stessa durata anche per Salve, la personale di Hosltad visitabile a Cotignola nel fine settimana. A Ravenna, sempre fino al 30 giugno, aperta l'esposizione di Alejandro García dal titolo "Marea Nera". Ancora esposti, infine, al Private banking di Ravenna i piatti decorativi e i libri di ricette dell'Accademia della Cucina.