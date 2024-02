Weekend "scoppiettante" con i primi Lòm a Mêrz. A Teatro c'è Ambra e i bimbi attendono la loro Notte al Museo

Un rito antichissimo che si perde nei millenni e si rinnova quando si avvicina la fine dell'inverno. Partono da Faenza i primi "Lòm a Mêrz", i tradizionali fuochi propiziatori per salutare la stagione fredda. Tante le novità a teatro e in musica. A Bagnacavallo c'è attesa per la Festa dei Popoli.

Una tradizione millenaria: ecco i primi "Lòm a Mêrz"

Sarà il Rione Verde di Faenza venerdì aprire le danze dei “Lòm a Mêrz". All’imbrunire verrà acceso un falò accompagnato da racconti sulla tradizione e sarà possibile cenare con prodotti provenienti dal territorio. Sabato, invece, si recuperano le energie con la Colazione del Contadino. A Bagnacavallo c'è attesa per la Festa dei Popoli venerdì e sabato: in programma il concerto di Bennato, la Cena dei popoli e un convegno sui diritti dei migranti. Febbraio sta finendo, ma la voglia di carri no: a Conselice domenica è il turno del Carnevale di San Grugnone. Una escape room avventurosa alla Rocca di Riolo dedicata alle famiglie: domenica va in scena "Salviamo la principessa" con genitori e figli che dovranno aiutarla a scappare dall'orco malvagio. Al Planetario, invece, ultimo appuntamelo domenica con lo spettacolo per bambini incentrato sulla domanda "I dinosauri guardavano le stelle?", un racconto tra storia e fantasia. Sabato, inoltre, si organizza una camminata guidata alla ricerca delle piante commestibili di stagione e goloso aperitivo finale in cui poter gustare alcune delizie offerte dalla natura. Alla Rocca Brancaleone sempre sabato viene presentato il racconto fotografico dell'alluvione di Marco Paollo.

Concerti, unica tappa romagnola per il Cicci Bagnoli Quartet

Doppio appuntamento al Mama's Club: venerdì in scena un omaggio a Lucio Dalla, con il racconto delle sue canzoni; sabato invece si celebra il Mediterraneo come luogo d'amore con il Trio La Rosa. Al Piccadilly di Faenza sabato si tiene l'unico concerto in Romagna del Cicci Bagnoli Quartet, aprono i vincitori del Faenza Rock. La Carnia, invece, è protagonista sul palco del Bronson, sempre sabato, nel concerto di Massimo Silverio, autore cresciuto in quel territorio. L'esoterismo e i canti sciamanici saranno invece di scena sabato a Fusignano, con Francesco Benozzo e Barbara Zanoni che presentano il loro album "Sylvatica". Tra musica e teatro si muovono Germana Mastropasqua e Xavier Rebut, anime del progetto musicale internazionale "La Buonasera" in programma venerdì alla Casa del Teatro di Faenza.

Riflessioni e risate a teatro: da Ambra al duo Vergassola-Riondino

La donna che rifiutò il matrimonio riparatore: Ambra Angiolini porta in scena all'Alighieri per tre serate (fino a sabato) lo spettacolo su Oliva Denaro, tratto dall'omonimo testo di Viola Ardone, mentre a Conselice si ride sabato con "Riondino accompagna Vergassola a incontrare Flaubert". Parte sabato al Teatro Binario di Cotignola la rassegna per bambini e famiglie "Ciuf Ciuf 2024" con la storia del gran Ventriloquini . Domenica, invece, chiude la rassegna alle Peschiere della Rocca con due produzioni del Teatro delle Albe. Sempre sabato a Massa Lombarda sale sul palco il comico Claudio Lauretta con lo spettacolo dal titolo “Nei miei panni”.

Ti mostro le mostre

Il ricordo vivo dei giorni dell'alluvione è il fil rouge della mostra fotografica "Romagna mia...per non dimenticare" ospitata dal Centro Sociale "Le Rose" a Ravenna, mentre chiude domenica la mostra sulla Pala del Guercino a Brisighella. C'è tempo fino a sabato per visitare a Lugo l'esposizione dedicata all'anno del Drago cinese, mentre prosegue a Ravenna la mostra sull’arte dei bambini da Corrado Ricci a oggi. A Castel Bolognese va avanti anche nel fine settimana la visita alla personale di foto "Immutabili gesti" e a Russi è ancora possibile compiere il "Viaggio fra i mondi" dell'artista Orsini.

Al museo "di notte" o per sfidarsi al Palio del Niballo

Sabato sera da "brividi" per i piccini che a passeranno"Una Notte al Museo!", occasione unica per conoscere e scoprire, in modo divertente e originale, la collezione museale del Classis di Ravenna. Al Museo del Risorgimento di Faenza, invece, sempre sabato il Palio del Niballo si corre con le carte da gioco, seduti a tavola. Al Mic chiude il ciclo delle domeniche al museo, mentre al Musa le Chicchierate di Archeologia e i laboratori per bambini sono protagonisti del weekend. Tra gli itinerari diffusi, infine, si celebra l'ultima domenica con protagonista la Ravenna di Dante, con la visita guidata negli ultimi luoghi vissuti in città dal Sommo Poeta.