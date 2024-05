Weeekend variegato con Daniele Silvestri, il 'masterchef' Niccolò Califano, il Trat-Tour e le sagre

Ospiti internazionali al Festival delle Culture, presentazione del libro di Chiara Ferragni e appuntamento con Niccolò Califano, da Masterchef allo ScrittuRa Festival. Denso di incontri il fine settimana ravennate, nel quale non mancano appuntamenti dedicati al cibo e al vino, dalla Sagra della Madonna della Pace alle degustazioni del sangiovese sulle collone faentine. Ultimi appuntamenti con i mercatini di Marina di Ravenna e la pulce dell'Acqua, mentre proseguono gli eventi di Romagna in Fiore, con Daniele Silvestri protagonista. Al museo ultimi giorni per Banksy e Salgado. Torna la 100 km del Passatore. Chiude il festival dedicato a burattini e figure "Arrivano dal Mare!".

Il Festival delle Culture giunge al Clou. E a Lugo arriva Niccolò di Masterchef

Al Festival delle Culture arriva il momento clou: a Ravenna sabato e domenica protagonisti gli ospiti di fama internazionale Kader Abdolah e Maaza Mengiste. Lo ScrittuRa Festival, invece, si sposta fino a domenica a Lugo: tra gli ospiti d'eccezione Niccolò di Masterchef. Dal "Pandoro Gate" alla rottura con Fedez: sabato a Milano Marittima la presentazione del libro su Chiara Ferragni. Ancora venerdì, ma alla Rocca di Riolo si terrà l’inaugurazione del nuovo progetto “A cielo aperto”, una sala multimediale che permette di rivivere il passato con le nuove tecnologie. Sabato nuova passeggiata da Castel Raniero alla chiesa di Pergola e tappa alla foresta di rosmarino. Chiudono anche i tour all'Antico Porto di Classe, con RavennaAntica, con l'ultima visita guidata domenica. Con oltre 500 partecipanti al via e tante staffette in programma, torna sabato la 100 km del Passatore, gara podistica sull'antica strada tra Faenza e Firenze.

Alla Sagra della Madonna della Pace si fa festa con la porchetta. Sulle colline faentine torna il Trat-Tour

Lotteria, stand della porchetta e tanto altro per tutto il weekend con la Sagra della Madonna della Pace nella parrocchia di San Rocco. Altro appuntamento tra gusto e tradizione è la sagra dei tradizionali spaventapasseri di Alfonsine, chiamate appunto le "Alfonsine". Chiudono domenica gli itinerari alla scoperta del sangiovese, con un appuntamento alla Rocca di Riolo. Sabato e domenica appuntamento con il Trat-Tour di Oriolo dei Fichi: passeggiate e degustazioni tra le colline faentine. Sempre sabato appuntamento al Mercato di Campagna Amica di Ravenna in una giornata dedicata alle api e all'apicoltura. Ancora venerdì appuntamento in podere a Russi per l'evento "Dal seme alla frutta". Ultima domenica con i mercatini di Marina di Ravenna, tra artigianato e sapori del territorio. Domenica, infine, è l'ultima giornata de La Pulce nel Baule, a Ravenna, prima della pausa estiva. A Riolo domenica chiudono gli appuntamenti del maggio della Rocca con un'avvincente escape room. Anche a Russi domenica ultimo appuntamento nella Rocca, tra laboratori per bambini, merende contadine e spettacoli dal vivo.



Dall'intelligenza artificiale al "comico erotico: ultimi giorni del festival di burattini e figure

Il festival Romagna in Fiore torna a Ravenna, sabato, con le esibizioni di due "rapper letterari" come Moder, affiancato dall’ensemble d’archi de La Corelli, e Murubutu con la Moon Jazz Band. Domenica è invece la volta di Daniele Silvestri alla Torraccia, fra Ravenna e Lido di Dante. Nuovo appuntamento con i concerti a ingresso gratuito al Lupo 340: a esibirsi domenica sarà la formazione Supermarket, che presenterà il nuovo lavoro ItaloBarock(Q). Domenica la grande musica classica del periodo Barocco sarà protagonista al Mulino Scodellino di Castel Bolognese con l’Orchestra Corelli. Ultimi tre giorni, quelli clou, per il Festival "Arrivano dal mare!, la rassegna internazionale di burattini e figure, che va dall'intelligenza artificiale al "comico erotico". Sabato con "L'altezza delle lasagne", protagonista il comico Vito, proseguono gli appuntamenti teatrali a Conselice. Domenica la rappresentazione di "Molecole" chiude l'anno a Bagnacavallo dell'Accademia Marescotti.

Ti mostro le mostre

Pochi giorni ancora per entrare nella magia di Banksy e della sua mostra aperta a Cervia fino al 2 giugno. Lo stesso giorno chiuderà la mostra "Exodus", il viaggio fotografico ed esistenziale con gli scatti di Sebastiao Salgado, ancora visitabile al Mar. Al grande architetto, artista e designer Gio Ponti è invece dedicata la principale esposizione al Mic di Faenza, aperta fino a ottobre. Nello stesso museo prosegue fino a metà giugno l'omaggio Panos Tsolakos, artista greco di nascita, ma simbolo dell'arte faentina. C'e tempo anche in questo fine settimana alla Rocca estense di Lugo per visitare la mostra dedicata a particolari progetti di architetti italiani. Sarà visitabile fino al 9 giugno la mostra "Ave Marie Pienə", personale a cura di Apotropaike, organizzata con il locale 44°12° by Casa Spadoni. Chiude domenica la mostra degli architetti che racconta i percorsi dell'acqua durante l'alluvione. Sabato, invece, a Lugo è l'ultimo giorno della mostra dedicata ai libri infangati dall'alluvione, esposti a sostegno delle biblioteche. Chiudono, infine, sempre a Lugo le tre mostre dedicate al disegno nello spazio espositivo della Fondazione.