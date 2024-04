Carbonara, pesce azzurro, cozze e pinoli: nel weekend esplodono le sagre. E poi Artevento e Lugo Vintage

Nonostante un meteo non proprio da piena primavera, arrivano tante sagre in questo fine settimana: da quella della carbonara, al pesce azzurro, fino alla festa con protagonista il pinolo. Artevento entra ancor più nel vivo con gli aquiloni che dominano sulla spiaggia di Pinarella. Tra Banksy e Salgado sempre molto ricca l'offerta delle mostre sul territorio.

I colori degli aquiloni dominano ancora sulla spiaggia di Pinarella

Sulla spiaggia di Pinarella sono ancora protagoniste in tutto il fine settimana le evoluzioni degli Aquiloni di Artevento Cervia. C'è tempo fino a venerdì, invece, per gustarsi uno degli appuntamenti del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure "Arrivano dal Mare!". Nell'ambito delle iniziative tra 25 aprile e primo maggio, domenica il Gruppo Alpini di Massa Lombarda organizza un visita guidata al Campo di Prigionia di Fossoli (Modena). Sabato, invece, transiterà da Sant'Agata sul Santerno la "Colonna della libertà", rievocazione di circa 120 mezzi storici della Seconda guerra mondiale. Due nuove iniziative, sabato e domenica, alla Rocca di Riolo, tra suspence e divertimento. Una domenica di camminata o di corsa alla scoperta del nuovo Parco Marittimo a Ravenna con percorsi diversi su più livelli di difficoltà. Nel pomeriggio di sabato nuova avventura ispirata al mondo di Harry Potter nella Rocca di Bagnara di Romagna: le sale si trasformeranno nelle aule di Hogwarts. "Inalberiamoci in bici": domenica a Bagnacavallo una pedalata alla scoperta dei "giganti" verdi del territorio. Per le passeggiate da Castel Raniero, domenica è il turno del tour a piedi dall'ex colonia alla chiesa di Pergola e alla "foresta di rosmarino". Doppio appuntamento "in trasferta" a Faenza venerdì e sabato per lo ScrittuRa Festival.

Tra pesce azzurro, pinolo e carbonara "esplodono" le sagre

Un pizzico di romanità in riviera: in occasione della "Primavera Marittima" a Cervia si propone il format "Festival della Carbonara - Cucine Romane". Tra gastronomia, sport, musica e divertimento prende il via la cinquantesima sagra di Pieve Corleto. A Fosso Ghiaia, dopo l'anticipazione del 25 aprile e in attesa del primo maggio, torna anche domenica la tradizionale Sagra del Pinolo, con stand gastronomici e specialità, insieme ad attività e attrazioni per grandi e piccini. Menu a base di pesce a chilometro zero con protagonista la “Cozza di Cervia”, musica e tanto divertimento a "Incozzati" 2024, manifestazione che si svolge a Tagliata di Cervia per tutto il fine settimana. Così come il pesce è protagonista dei nuovi appuntamenti a Marina di Ravenna di "Azzurro a tavola", a partire da domenica. Prosegue fino a domenica, tra musica e stand gastronomici, la settima edizione di “Anpi Bagnacavallo in Festa”, presso il Parco del Senio di Masiera. Da sabato a mercoledì, invece, mercatini, stand gastronomici e musica dal vivo animeranno a San Pietro in Vincoli la Festa del Primo Maggio.

Due chilometri di stand espositivi: è il weekend del "Lugo vintage festival"

È il fine settimana di uno degli appuntamenti culto del ravennate: a Lugo quasi due chilometri di banchi espositivi sono protagonisti sabato e domenica del "Lugo vintage festival". Sempre sul riuso è incentrato "La Pulce nel baule", classico mercatino delle occasioni ospitato al Pala de Andrè a Ravenna. Vintage presente anche al Parco Teodorico per i Teodorico Green Days: domenica a Ravenna è il turno di una esposizione di artigianato handmade, complementi di arredo e oggettistica. Ancora un appuntamento con l'artigianato e la gastronomia locale a Marina di Ravenna con la domenica dedicata ai mercatini di Marina Primavera.

Da Pollack ai Manomanouche: note jazz colorano il fine settimana

Sarà uno dei pianisti jazz più famosi al mondo, Julian J3PO Pollack, a chiudere venerdì sera gli appuntamenti "No standard" al Mama's. Il jazz "gitano" dei Manomanouche protagonista domenica a Massa Lombarda per il festival itinerante Crossroads. I Jim & The Schrimps inaugurano domenica la stagione di eventi del Lupo 340 a Cervia.

Sul palco lo spettacolo omaggio a Lord Byron

Maria Pia Timo sarà al Teatro Alighieri per una serata di beneficenza sabato, che proprio con questa data chiude la stagione teatrale 2023-202.Il trio musicale e artistico composto da Vittorio Bonetti, Eliseo Dalla Vecchia e Rudy Gatta arriva sabato a Russi con uno spettacolo che celebra la cultura e le tradizioni della Romagna. Il poeta Giuseppe Conte e l’attore Gianandrea Nadiani saranno protagonisti, sabato al Ridotto del Teatro Masini di Faenza, dello spettacolo “Come Achille”, omaggio a George G. Byron nel duecentesimo anniversario della sua morte. Torna sul palco dopo l'intensa stagione del 2023 la Compagnia del Buon Umore che sabato andrà in scena a Porto Fuori con tre nuove farse, tutte da ridere e gustare. Grandi e piccoli insieme sul palco per quattro spettacoli con l'associazione "Galla & Teo": il via della stagione domenica al Cisim di Lido Adriano con “La storia delle nostre Disgrazie”.

Ti mostro le mostre

A quattro anni dalla sua scomparsa, al via nel fine settimana la mostra sul professor Giovanni Pini a Faenza. Resta aperta al pubblico a Cervia anche in questo weekend l'esposizione incentrata su Banksy, il più famoso street artist al mondo. Così come va avanti "Exodus", il viaggio fotografico ed esistenziale con gli scatti di Sebastiao Salgado, aperto anche questo weekend al Mar di Ravenna. Prosegue, inoltre, a Palazzo Rasponi una mostra sul ravennate Alberto Salietti, artista di riferimento della pittura tra le due Guerre. Sono visitabili fino al 18 maggio alla biblioteca di Castel Bolognese, le tavole originali del fumetto 'Fango' di Valerio Barchi. Prosegue anche in questo fine settimana a Ravenna "ITALIA REVISITED #1, personale sull'Italia per immagini realizzate dal fotografo Massimo Baldini. Anche a Villa Verlicchi, a Lavezzola, l'arte contemporanea è protagonista nel con la mostra "di latte di sangue". Al Mic, va avanti l'omaggio a Gio Ponti, con la mostra su uno degli ideatori del Made in Italy aperta al pubblico nel fine settimana. Nello stesso museo è da pochi giorni aperta la personale dedicata a Panos Tsolakos, nato in Grecia ma diventato simbolo dell'arte e della ceramica faentina. Ancora pochi giorni a Cotignola per visitare la mostra "The end", dell'artista locale Claudio Montini. Una collezione sulle "collezioni": a Ravenna primo weekend per l'esposizione dedicata alle raccolte di francobolli, schede telefoniche e tanto altro. Sarà aperta nel fine settimana e fino al 1° maggio la mostra "1913-2024: 111 anni di passione giallorossa", a Ravenna, la mostra dedicata al Ravenna Calcio. Chiude domenica, invece, “Da uno a sette”, con gli scatti di Michele Buda sul quotidiano, esposti allo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery. Sabato, infine, riapre al pubblico dopo 4 anni di lavoro "Casa Varoli" di Cotignola.