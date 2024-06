Weekend scintillante tra Tour de France, Colapesce Dimartino e la sagra della cozza selvaggia

La corsa a tappe più importante del mondo del ciclismo omaggia la Romagna colpita dall'alluvione, oltre che terra di nascita del campione Marco Pantani, vincitore della Grande Boucle. Il Tour de France arriva anche nel ravennate e attraversa sagre, mostre ed eventi dedicati. A Lugo Colapesce Dimartino si esibiscono insieme all'orchestra de La Corelli. A Marina di Ravenna profumi e sapori inebrianti alla Festa della cozza selvaggia.

Il ravennate si veste di giallo: arriva il Tour de France

Orari di apertura straordinari nel week end per la mostra che mette in esposizione a Faenza le bici dei campioni del passato per il passaggio del Tour de France. In attesa del passaggio della corsa in Romagna, venerdì 28 giugno alle 21.30 alla Open-air gallery di via Zirardini, inaugura la mostra “Un secolo di ciclismo a Ravenna”. Tra piadina, salsiccia e birra anche in riviera si aspetta nel fine settimana il passaggio del Tour. Ravenna omaggia il passaggio della Grand Boucle in città con due mostre sulla bici. E il Private Banking in piazza del Popolo a Ravenna omaggia in questo fine settimana il ciclista Michele Gordini.

A Marina dominano i profumi e i sapori della cozza selvaggia

Un appuntamento da leccarsi i baffi: fine settimana all'insegna del gusto con la Festa della Cozza Selvaggia a Marina di Ravenna.

Fino a domenica si svolge la sedicesima edizione del Popoli Pop Cult Festival di Bagnara di Romagna, appuntamento con le culture e la gastronomia internazionali tra i più attesi del territorio. Le temperature estive sanciscono il ritorno delle Feste dei vicini a Bagnacavallo, in scena sabato e domenica. Entra nel vivo anche il Festival di Lido di Classe, che apre i battenti venerdì. Tra pasta fatta in casa, piadine e succhi artigianali prendono il via sabato i pic nic a palazzo San Giacomo a Russi.

Ultimo fine settimana a Casola con gli appuntamenti dedicati alla fioritura della lavanda al Giardino delle Erbe. Venerdì e sabato tornano puntali i mercatini estivi a Marina di Ravenna. Chiudono domenica gli appuntamenti con Incontro a Dante: itinerario tra Tomba di Dante, il Quadrarco di Braccioforte, i Chiostri Francescani, il giardino Rinaldo da Concorezzo, la Basilica di San Francesco e l’omonima piazza.

Colapesce Dimartino e La Corelli in un concerto inedito al Pavaglione

Un grande appuntamento attende il Pavaglione di Lugo: venerdì Colapesce Dimartino si esibiscono con La Corelli. Sabato, invece, nella stessa location i Kula Shaker saranno in concerto al Ravenna Festival. Due serate, sabato e domenica, a base di musica live e dj set sulla spiaggia dell'Hana-Bi a Ravenna. Chiude con "il botto" il festival "Ghe pensi Mar" a Ravenna: sabato e domenica arrivano Alessandro Cattelan e Luca Bizzarri. Prosegue fino a domenica la rassegna "Cinema d'Autrice" in programma a Faenza. Chiude venerdì la rassegna del CineSpeyer con la proiezione del film “La siciliana ribelle”.

Ti mostro le mostre

Tra antico e contemporaneo, ma sempre con la ceramica come filo conduttore: al Mic inaugura venerdì l'omaggio a Simone Crespi. Nello stesso museo prosegue ancora l'omaggio a Gio Ponti, padre del made in Italy. Apre sempre venerdì a Palazzo San Giacomo l'esposizione che mette in mostra sessanta scatti in mostra raccontano il "segno" lasciato dall'acqua nell'alluvione. Prosegue la mostra fotografica di Chiara Fabbro che racconta le storie dei rifugiati dai Balcani alla Malesia fino alle Canarie. Chiude domenica al Musa la mostra sui tappeti della chiesa di San Martino prope litus maris. Ultimi giorni questo weekend, infine, anche per "Salve", il secondo tempo della mostra di Holstad a Cotignola.