Weekend "elettrico" con Manuel Agnelli e Angelina Mango. E poi Marina Cosplay e la Sagra della cozza

Un omaggio alla terra e all'agricoltura, colpita dall'alluvione: Manuel Agnelli arriva da protagonista al festival Romagna in Fiore. Tanti gli appuntamenti tra gastronomia e storia come "La cozza di Cervia in festa" e la rievocazione a Brisighella della battaglia di Pieve Tho. Prolungata la mostra di Bnaksy, mentre a Ravenna Angelina Mango incontra i fan. Iniziano gli appuntamenti preparatori al Niballo.

Aperitivi sulla torre, mercatini e piatti gustosi per "La cozza di Cervia in festa"

Trionfo del gusto a Cervia, che per tutto il fine settimana è animata da "La cozza di Cervia in festa", tra piatti gustosi, mercatini e aperivi sulla torre di San Michele. Brisighella fa un tuffo nella storia: tra sfide tra cavalieri e piatti succulenti sabato e domenica si rivive "La Battaglia di Pieve Tho". Musica e gastronomia protagoniste venerdì a Tagliata di Cervia, dove la Pro Loco della Riviera dei Pini organizza una serata con il concerto live dei Moka Club accompagnato dallo stand con piatti tipici e menu a base di birra e salsiccia. Ancora nella serata di venerdì a Oriolo dei Fichi si rinnova l'appuntamento con la Lucciolata, passeggiata tra natura, sapori e poesia, tra ulivi e vigneti in attesa dell’arrivo delle lucciole. Il Matilda dà il via venerdì alle cene spettacolo nel contesto del Garden estivo e lo fa con il super ospite Jake La Furia. "Apericena Bestiale" sabato al Circolo Mameli dell'Enpa: tra degustazioni e lotterie si aiutano gli animali. Nel mese di giugno il lavandeto del Giardino delle Erbe di Casola Valsenio fiorisce e domenica le sapienti mani dei ristoratori del Relais Mevigo e i profumi del giardino si incontrano per il “Picnic in viola”.

Film, cartoons e serie tv: tutto pronto pet il "Marina Cosplay & Games"

A Marina di Ravenna prendono il via venerdì tre giorni all'insegna dei personaggi di film, cartoni, manga e serie tv con il ritorno di "Marina Cosplay & Games". Il Festival delle Culture arriva alla Rocca Brancaleone: sabato e domenica appuntamento con dibattiti, musica, cibo e danze da vari Paesi del mondo. Si prepara al Niballo Faenza, con una delle manifestazioni di preparazione al palio cittadino: domenica è il turno del Torneo dei Giovanissimi Alfieri e Bandieranti, seguito dal Giuramento dei Cavalieri della Bigorda d’Oro e dalla Gara Singolo e Coppie U21. I "Zug" per tutte le età protagonisti sabato e domenica a Riolo, tra spade laser, cosplay e sigle di cartoon in chiave "rock". Negli stessi giorni, tante avventure collegate a "Zug" attendono gli ospiti e i visitatori della Rocca di Riolo. Voli acrobatici, laboratori, musica e merende: domenica Villanova si colora con il Festival degli aquiloni. Una nuova passeggiata, a Faenza, da Castel Raniero fino all'Olmatello: appuntamento domenica. Sempre domenica nuovo appuntamento con "Incontro a Dante" per Ravenna: l’itinerario si concentra nella Zona del Silenzio. A Massa Lombarda prende il via il cartellone estivo degli eventi: si parte sabato con le evoluzioni dell'Asfalto day.

Un omaggio al territorio più martoriato dall'alluvione: arriva Manuel Agnelli

Arriva uno dei momenti più attesti per il festival Romagna in Fiore: a Conselice, in uno dei luoghi più colpiti dall'alluvione, il concerto di una icona del rock italiano, Manuel Agnelli. E c'è attesa anche all'Esp di Ravenna, domenica, per Angelina Mango che si fermerà per il firmacopie del suo album al centro commerciale. Sempre a Ravenna, ma sabato, prende il via il tour dei Santa Balera, la formazione che ha portato Romagna Mia all'ultimo Festival di Sanremo. La nuova stagione live del bagno Hana-Bi prosegue sabato con il concerto di Alex Fernet, seguito dal Broccoli Party con vari dj set.

Concerti immersi nel paesaggio naturale: riparte domenica la rassegna Elementi nell'area di un ex capanno da pesca a Cervia, che si affaccia sulle Saline, con Spencer Clark e Lieven Marten. Nel suggestivo scenario della Domus dei Tappeti di Pietra prendono il via venerdì gli spettacoli sul "De Rerum Natura", tra poesia classica e musica dal vivo. Un viaggio tra le "notti d'oriente", raccontando sul palco le più celebri e antiche favole indiane: parte venerdì dal Cisim di Lido Adriano il cartellone di Panchatantra.

Ti mostro le mostre

Una bella sorpresa per gli amanti di Banksy che non hanno ancora visitato la sua mostra a Cervia: l'esposizione sarà aperta anche questo weekend e fino al 9 giugno. Mentre chiude domenica al Mar la mostra "Exodus" di Sebastiao Salgado, che vede ancora tanti visitatori riempire le stanze del Mar di Ravenna. Al Mic di Faenza, invece, c'è ancora la possibilità di visitare l'omaggio della città manfreda a Giò Ponti, il padre del Made in Italy. Sempre al Mic c'è tempo fino al 16 giugno per visitare la mostra su Panos Tsolakos, artista greco diventato simbolo dell'arte faentina. Prosegue nel fine settimana il viaggio alla scoperta degli "Itinerari di architettura contemporanea", con la mostra ospitata nel cortile interno della Rocca Estense di Lugo. E va avanti anche l'esposizione "Ave Marie Pienə", personale a cura di Apotropaike, organizzata con il locale 44°12° by Casa Spadoni, a Ravenna. A Cotignola fino alla fine di giugno rimane aperta "Salve", personale di Holstad che mette in vetrina opere d'arte ricavate da fogli di giornale. Chiude sabato la mostra fotografica "CLIMA", sui cambiamenti climatici, ospitata a Ravenna nelle sale comunali di via Berlinguer . Mentre domenica cala il sipario, a Russi, sulla mostra "Luce e Memoria" incentrata su antimafia e legalità. Apre infine sabato al Musa la mostra fotografica sui tappeti della chiesa di San Martino prope litus maris