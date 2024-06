Nel weekend Banksy "saluta" e il Niballo entra nel vivo. Festa della birra tra piatti romagnoli e bavaresi

Ultimi giorni per "gustare" a Cervia le opere del grande artista Bansky, la cui mostra chiude dopo tre mesi di successo. Con il Torneo della Bigorda d'Oro e "Le Manfrediane" si entra nel vivo degli eventi di preparazione al Niballo. A Marina Romea si celebra la birra bionda con una sagra, mentre chiude i battenti, per la pausa estiva, il tradizionale mercatino de "La Pulce d'acqua". Al cinema arrivano i "Me contro te".

Nel vivo del Niballo: weekend con la Bigorda d'Oro e le Manfrediane

Continuano le tappe di avvicinamento al Niballo a Faenza: sabato torna dopo due anni di assenza, causa emergenza alluvione, il Torneo della Bigorda d’Oro. Sempre sabato e domenica, a Faenza si svolgono anche le classiche "Manfrediane". Marina Romea si prepara ad accogliere la rassegna "La Bionda che va al mare", tra birre e piatti romagnoli e bavaresi. Sempre a Marina Romea parte l'appuntamento con i tradizionali mercatini del venerdì e sabato, che dal 7 giugno animeranno l'estate: in vetrina oggetti di artigianato artistico ed etnico, opere dell'ingegno e prodotti tipici enogastronomici. Restando in tema mercatini, è l'ultimo appuntamento prima della chiusura estiva per la "Pulce d'Acqua" in Darsena, a Ravenna. Da Alfonsine e Bagnacavallo fino a Villanova apertura straordinaria domenica dei giardini segreti del ravennate.

Domenica primo degli appuntamenti di “Mille sfumature di Lavanda”, una visita guidata al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio con particolare attenzione alle diverse tipologie di lavanda. Nuova domenica di "Incontro a Dante" a Ravenna, con l’itinerario che parte dalla ex chiesa del monastero di Santo Stefano degli Ulivi, luogo dove si fece monaca Antonia, la figlia del Poeta.

Attesa a Faenza per i "Me contro te" che da YouTube saltano sul grande schermo

Da YouTube al grande schermo: a Faenza arrivano i "Me contro te", che saranno presenti e saluteranno il pubblico in sala. Dalla musica classica contemporanea al jazz e alla world music: venerdì riparte il Lugo Music Festival. Riprende dal centro Quake di Ravenna il festival CineSpeyer: il primo appuntamento della rassegna vedrà venerdì la proiezione del film “Il diritto di contare”.

A Cotignola scalda i motori l'Arena delle balle di paglia

In attesa delle balle di paglia, l'Arena di Cotignola propone due serate speciali con concerto, il primo dei quali sabato sera con una speciale esibizione ai grammofoni. Dal Magificat al Te Deum l'orchestra di San Francesco ricorda in musica a Ravenna Roberto Felloni. Tre giorni tra musica etnica e danze etniche a Villa Masini, dove per tutto il fine settimana si balla "A piedi nudi sulla terra" fino all'alba. Appuntamento internazionale con il Ballet de l’Opéra de Lyon per la dedica al maestro Merce Cunningham, ospitata venerdì al Ravenna Festival al Teatro Alighieri.

Ti mostro le mostre

Dopo la proroga, visto il grande successo di pubblico, è arrivato l'ultimo weekend per visitare la mostra di Banksy a Cervia, che chiude i battenti domenica. Va avanti ancora, invece, l'omaggio di Faenza e del Mic a Gio Ponti, con le sue ceramiche che parlano di Made in Italy. Nello stesso museo, ancora pochi giorni per visitare la mostra dedicata a Panos Tsolakos, nato in Grecia, ma diventato simbolo dell'arte faentina. Rimane aperta ancora per qualche settimana l'esposizione che, alla Rocca estense di Lugo, mette in vetrina opere architettoniche in un ideale viaggio per l'Italia. Domenica di chiusura, invece, anche per la particolare mostra "Ave Marie Pienə" di Apotropaike, aperta a Ravenna. Sempre a Ravenna è ancora visitabile, invece, "ITALIA REVISITED #1. Campionario per immagini", mostra personale di Massimo Baldini: un viaggio in una Italia diversa da quella da cartolina.

A Cotignola è ancora possibile visitare il secondo atto di "Salve", mostra personale dell’artista statunitense Christian Holstad. Faenza attende il passaggio della carovana del Tour de France e da sabato il Palazzo del Podestà ospita la mostra ‘Faenza, Faïence, biciclette verso il Tour de France’. Apre sempre sabato nella sala espositiva di vicolo degli Ariani a Ravenna la mostra fotografica “Sponsa vitae”, percorso di rinascita di una donna dopo il cancro al seno. Lo stesso giorno allo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery di Ravenna si inaugura la personale di Alejandro García “Marea nera”. Il Private Banking della Cassa di Risparmio di Ravenna ospita fino al 13 giugno la mostra dedicata alla storica squadra ravennate di football americano che festeggia i 40 anni di attività. Chiude domenica, infine, al Mulino Scodellino, la singolare esposizione dedicata agli abiti da sposa di ieri e di oggi.