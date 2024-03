Weekend dedicato alle donne. Ma c'è anche la Segavecchia e la Festa del Tartufo 

Un cartellone denso di eventi e spunti di riflessione, che andranno avanti anche oltre la Giornata internazionale dei diritti delle donne, di venerdì 8 marzo. Iniziano i primi appuntamenti primaverili, come la Sagra del tartufo. Tra le mostre continua il successo di "Banksy a Cervia".

Programma ricco e diffuso per l'8 marzo nel ravennate

Entrano nel vivo gli appuntamenti per la Giornata Internazionale della Donna. Sono tanti gli eventi diffusi sul territorio che partono dall'8 marzo e vanno avanti anche nel weekend. Il programma delle iniziative in tutta la provincia di Ravenna è consultabile qui. A Casola Valsenio si prova a salutare la stagione invernale con un po' di anticipo con la Festa del Tartufo primaverile in programma domenica, tra trekking e degustazioni. E gastronomia, tradizioni e divertimento la fanno da protagonista anche a Cotignola, dove fino a domenica il centro storico è animato dalla 573esima edizione della Segavecchia. Weekend ricco di aperitivi, musica e incontri anche a Lugo, dove il centro commerciale Globo organizza tre giorni di eventi per la riapertura del parcheggio sotterraneo, danneggiato dall'alluvione. Una nuova stagione per i mercatini dell’usato di Ravenna prende il via domenica: sarà “La Pulce d’Acqua” a inaugurare il programma con l'appuntamento in Darsena.

Alla Rocca di Riolo doppio evento nel fine settimana, sabato con la cena di “Delitto al Castello”, dove scoprire entro la fine della serata chi è l'assassino; domenica è il turno della rievocazione medievale "Riolo storica - I Cavalieri della Rocca". Sabato prosegue anche la rassegna dei sabati della Rocca Brancaleone, con tre attrici chiamate a raccontare la comicità al femminile. Nuovo appuntamento domenica con Dante verso il Risorgimento: l’itinerario si concentra nella "Zona del Silenzio" per raccontare la storia di Dante e le vicende delle sue sepolture. Mentre domenica si terrà nella pineta di San Vitale, a Ravenna, la prima delle quattro escursioni dedicate alla conoscenza di territorio e natura. Al Musa torna "Giochiamo al museo!” alla scoperta dei segreti delle vele marinare, domenica, con un laboratorio per grandi e piccini sul tema "Ad ognuno la sua vela".

Dai 4Reasons alle "Quattro stagioni": molto varia l'offerta di concerti

Nella serata di venerdì al Piccadilly di Faenza in programma un concerto live della band dei "4Reasons" che ripropongono brani storici del pop dagli anni '80 in poi, arrangiati in chiave acustica. Sempre venerdì torna a Massa Lombarda il festival jazz "Crossroad" e lo fa con il primo di tre appuntamenti con protagonista il "Luìsa Sobral Duo". Tra canzoni immaginifiche e suoni primordiali al Bronson arriva sabato sera l'italo-canadese Clancy. Sempre sabato, ancora nell'ambito del festival Crossroads, l'Auditorium Corelli di Fusignano vedrà l'esibizione di Magalí Sare e il contrabbassista Manel Fortià. Domenica nuovo evento dei Matinées Musicali al Mic di Faenza per un concerto con il noto clavicembalista e direttore d'orchestra Ottavio Dantone insieme a Marco Farolfi al fortepiano e l’Ensemble d’archi “Giuseppe Sarti”, diretto da Paolo Zinzani. Lo stesso giorno a Brisighella un classico di Vivaldi, "Le quattro stagioni" sarà interpretato a teatro dall'orchestra La Corelli. La conversione di Francesco d'Assisi, sempre domenica, è la nuova tappa della rassegna “Francesco ’26 Alter Christus", interpretata dall'Orchestra della basilica di San Francesco a Ravenna.

Tra La Locandiera e gli scapoli alle prese con un bebè c'è spazio anche per il teatro dei bambini

Dopo l'esordio giovedì, nuovi appuntamenti nel weekend al Teatro Alighieri di Ravenna per uno dei classici di Goldoni in chiave contemporanea: "La Locandiera". Comicità protagonista a Bagnacavallo, invece, nel secondo appuntamento con "Tre uomini e una culla", adattamento teatrale del celebre e omonimo film di Coline Serreau, con tre scapoli alle prese con l'improvviso arrivo di un bebè nel loro appartamento di Parigi. Si compie un viaggio nella storia dal Medioevo al Rinascimento a Cervia: domenica sul palco del Teatro Comunale in scena "Dea del Cielo o figlia di Eva". Tra le opere teatrali, due sono dedicate ai bambini. A Conselice domenica si racconta la storia di "Cracrà Punk", le avventure di un bambino "perso" dalla cicogna. Lo stesso giorno al Rasi di Ravenna al pubblico dei più giovani si racconteranno le vicende del "Poemetto illustrato".

Ti mostro le mostre

Sempre molto viva e frequentata a Cervia la mostra di Banksy, con alcune tra le opere più rappresentative degli ultimi decenni del più grande street artist del mondo. A Massa invece si fa un viaggio tra foto di conflitti e cambiamenti ambientali, con l'apertura della personale di Sebastião Salgado. Chiude nel weekend, invece, la mostra fotografica "Romagna mia...per non dimenticare", ospitata dal Centro Sociale "Le Rose". A Cotignola va avanti "The end", mostra in ricordo del pittore Claudio Montini. E prosegue negli spazi espositivi dell’ufficio comunale decentrato di via Berlinguer 11, a Ravenna, “Il colore delle emozioni”, collettiva di pittura del gruppo Ravenna Incontra l’Arte.

Tra le nuove aperture, da venerdì la Casa Museo Olindo Guerrini di Sant’Alberto ospita la mostra di opere fotografiche "Dietro il volto". Mentre alla Pallavicini22 Art Gallery di Ravenna inaugura sabato la personale di Federico Guerri, “Segni e matrici”. Proseguono a marzo le mostre degli artisti dell'Associazione Culturale Artej di Russi: da sabato protagonista l'esposizione di Roberto Marchini dal titolo "Per le donne, non solo a marzo ma per sempre". Lo stesso giorno a Palazzo Sforza, il Museo Civico Luigi Varoli di Cotignola inaugura "Salve", dell’artista statunitense Christian Holstad. Da sabato settanta ritratti di "Perfette Sconosciute" catturati da Leonilda Prati in mostra a Faenza. Resta aperta fino a metà aprile, infine, la mostra di Pietro Lenzini al Museo Ugonia di Brisighella, la prima del ciclo di mostre che affiancano la pala del Guercino.