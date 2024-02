Carnevale protagonista assoluto del weekend. Musica internazionale e primi eventi per San Valentino

Carnevale entra nel vivo con le classiche parate di carri, ma anche tante feste particolari, tra gusto e tradizioni, per grandi e piccini. Un'offerta che anima Ravenna e la provincia in tutto il fine settimana. Tra mostre, concerti e teatri, non mancano gli appuntamenti dedicati agli innamorati, alla vigilia della settimana di San Valentino. Sabato, inoltre, è il Giorno del Ricordo e sono molte le iniziative dedicate sul territorio.

Il Carnevale entra nelle sue giornate più colorate

Il carri allegorici e i gruppi mascherati dei ragazzi della diocesi di Ravenna-Cervia domenica animano le strade di Punta Marina, dopo il primo "round" nel centro di Ravenna. Ma nel capoluogo, sia sabato che domenica, sono tante le iniziative "carnevalesche". Anche il Mercato Coperto di Ravenna si anima con due appuntamenti: il primo sabato con le iniziative di Campagna Amica, il secondo il giorno dopo, per l'unico appuntamento domenicale del centro. Domenica di sfilate anche a Russi, a Traversara di Bagnacavallo per il Carnevale dei Ragazzi e anche a Granarolo Faentino, con la parata che animerà il centro del borgo. Sabato si veste a festa anche il Pavaglione di Lugo, mentre a Faenza tante iniziative anche al centro La Filanda. Divertimento assicurato sabato anche a Sant'agata sul Santerno e domenica a Casola Valsenio con il Carnevale dell'Avis.

In attesa di San Valentino, alcuni eventi per gli innamorati già nel weekend

Sabato a Ravenna lo spazio allestito da Vivai Landi ospiterà “Aspettando San Valentino…”, una performance musicale della Dynamic Street Band. A Riolo Terme domenica La Rocca si trasforma in un palcoscenico di storie d'amore intriganti e avventure coinvolgenti con una visita guidata a tema.

A Casola Valsenio si proietta La Grande Frana, a Marina si racconta la storia dei due Marò

Venerdì sera il Cinema Senio ospita una serata dedicata all’alluvione e alla ricostruzione nel territorio di Casola Valsenio con la proiezione in anteprima del docufilm "La Grande Frana". Al Planetario di Ravenna invece sabato, per la Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza, un dibattito con Amalia Persico su "Stelle a colori...alla scoperta di astri, donne, esperimenti ed esplorazioni". A Marina di Ravenna, invece, sempre sabato verrà presentato il libro di Massimiliano Latorre dal titolo “Il sequestro del Marò”, un racconto della vicenda dei due marinai che tennero col fiato sospeso l'Italia.

Musica internazionale, classica e contemporanea

La vita di Saturno Carnoli e il Country Blues degli Hooverville sul palco del Mama's club, rispettivamente in scena venerdì e sabato. Al MIC di Faenza, invece, sarà protagonista il violoncello contemporaneo di Michele Marco Rossi, domenica. Arriva direttamente dagli States l'offerta musicale del Bronson: sabato sul palco saliranno i Live Skull di New York.

Tra sorrisi e lacrime sul palco arriva "Quasi amici"

Massimo Ghini e Paolo Ruffini saranno protagonisti sul palcoscenico del Teatro Masini di Faenza, da venerdì a domenica con la commedia "Quasi amici", tratta dall’omonimo film di grande successo di Eric Toledano e Olivier Nakache. Invece venerdì e sabato la stagione di danza del Teatro Alighieri apre con uno spettacolo dedicato all'intelligenza artificiale di Wayne McGregor. "Saluti dalla Terra" è un'intensa creazione per adulti e ragazzi dai 10 anni d’età del Teatro dell’Orsa, che sarà in scena venerdì alla Casa del Teatro di Faenza. Sempre sabato alle Artificerie Almagià va in scena Carnaval mentre al Teatro Comunale "W. Chiari" di Cervia torna la Compagnia dei Calzini Spaiati nell'avventura del "Calzini Horror Picture Show". Prosegue a Castel Bolognese la rassegna di incontri musicali “Armonie 2024”. Domenica all'ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia sarà la volta di “E Prinzipì”, riadattamento in chiave romagnola del Piccolo Principe con musiche di Secondo Casadei.

Ti mostro le mostre

Chiude domenica a Sant'Agata la mostra "Fata Ròba", dedicata all'alluvione; prosegue anche questo fine settimana, invece, a Palazzo Rasponi a Ravenna la mostra con trentacinque artisti provenienti da tutto il mondo. Altra domenica "a tema" al Mic alla scoperta della ceramica. A essere protagonista sono i maestri dell'arte nel dopoguerra. Apre nel weekend alla Sala dell’Archivio Storico del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale a Lugo, la mostra “Giotto: la Cappella degli Scrovegni”.

In questo fine settimana le ultime celebrazioni per le vittime delle Foibe

Due giornate di commemorazione e riflessione, venerdì e sabato, sono state organizzate dal Comune a Ravenna; anche a Bagnacavallo il fine settimana è caratterizzato da un doppio appuntamento, sempre nelle giornate di venerdì e sabato. A Cervia sabato l’Amministrazione comunale deporrà la corona nel Parco pubblico intitolato ai “Martiri delle Foibe”. Lo stesso giorno ancora a Ravenna, alla Sala “Silvio Buzzi”, si terrà il convegno “La guerra fascista in Jugoslavia, le foibe, l’esodo”.