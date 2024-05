Weekend "evocativo" tra Sposalizio del Mare e Contesa Estense. Muti dirige la Filarmonica, e tante sagre 

Grandi concerti, rievocazioni storiche e tante sagre e degustazioni. Sempre ampia e variegata la scelta su come trascorrere il fine settimana nel ravennate. Al Pala De Andrè c'è attesa per il concerto di Riccardo Muti. Cervia, invece, aspetta di rinnovare il suo matrimonio con l'Adriatico. Per le mostre, ancora visitabili Bansky e Salgado. A teatro arriva Gene Gnocchi.

Cervia rinnova il suo amore con il mare. A Lugo torna la Contesa Estense. A Faenza il rito della Donazione dei Ceri

Sarà il concerto della Grande Orchestra al teatro comunale a dare il via a Cervia venerdì alla 580esima edizione dello Sposalizio del mare. La tradizionale manifestazione che rinnova il legame della città con l'Adriatico andrà in scena fino a domenica, con l'installazione di maxischermi per consentire a tutti di seguire la cerimonia. Tradizioni che si rinnovano anche a Faenza, con la Donazione dei Ceri preludio delle manifestazioni di preparazione al Niballo. Tra giocoleria, magia e osterie aperte, anche Lugo, da sabato, fa un tuffo nella sua storia rivivendo la Contesa Estense. Tutto il ravennate, invece, diventa crocevia di bandiere e culture diverse con la Festa dell'Europa, in calendario in diversi comuni nel fine settimana.

Domenica riprendono i mercatini di Primavera a Marina di Ravenna e in Darsena un classico degli amanti dei mercatini:"La Pulce d'Acqua". Nuovo appuntamento con le visite della Pro Loco di Faenza: sabato escursione a Castel Raniero. Sabato e domenica, invece, doppio evento alla Rocca di Riolo con il misterioso "Delitto al Castello" e una caccia al tesoro per famiglie. Secondo sabato in compagnia delle visite guidate di RavennaAntica allo storico porto di Classe. Ultimo appuntamento, invece, con le passeggiate patrimoniali alla scoperta di Riolo: domenica tour tra le sorgenti d'acqua.

Un tradizionale gioco da tavola in formato large: a Faenza in scena sabato il Risiko più grande del mondo. Ultimo appuntamento domenica per i "Teodorico Green Days" che chiudono con la grande festa dedicata ai bambini. Tra il Coro delle Mondine e finestre addobbate a festa torna domenica a Ravenna il "Maz Fiurì". Sabato e domenica continuano i suggestivi appuntamenti con le aperture dei Giardini Segreti in diversi luoghi del ravennate.

Alla Rocca Brancaleone esplosione di gusti con la Festa della Birra e de Scartoz

Cappelletti al ragù, piada e salsiccia, arrosticini, birra e ottima musica dal vivo: alla Rocca Brancaleone sabato va in scena la Festa della Birra e de Scartoz. Si sposta dal campo comunale, inagibile per l'alluvione, la tradizionale Festa del cinghiale di Zattaglia, ma non cambia il format: lo stand con i piatti a base di cinghiale è aperto la sera di venerdì e il sabato e la domenica anche a pranzo. A Piangipane passatelli e altre prelibatezze della tradizione riempiranno gli stand in tutto il fine settimana per la Sagra di San Macario. Cibi della tradizione, ma anche musica dal vivo e mercatini presenti al MalTagliata Festival, domenica a Tagliata di Cervia. Sabato, invece, giornata che passerà a Brisighella tra visite guidate e degustazioni, in compagnia del carciofo moretto. Al via sabato, da Casola Valsenio, "Sulla buona Strada" del Sangiovese, itinerario del gusto tra natura e buon vino

Atteso il ritorno di Riccardo Muti a Ravenna con la Filarmonica di Vienna. Debutta il festival "Romagna in fiore" con Vinicio Capossela

Arriva il tanto atteso concerto di Riccardo Muti a Ravenna con la Filarmonica di Vienna: appuntamento sabato con possibilità di raggiungere il Pala de Andrè in navetta gratis. Tre concerti di livello per il Ravenna Jazz: si parte con Sam Paglia al Cisim di Lido Adriano, ma gli appuntamenti proseguono anche sabato e domenica. Al Bronson venerdì arriva la cantautrice italiana Marta Del Grandi per presentare Selva, il suo nuovo album. Con Vinicio Capossela prende il via il festival itinerante Romagna in Fiore: appuntamento con l'istrionico musicista venerdì a Faenza.

Micah P. Hinson festeggia come il Bronson 20 anni di carriera e lo fa, domenica, con un concerto a Ravenna che rappresenta l'unica data italiana del suo tour.

Gene Gnocchi dà il via alla rassegna teatrale di primavera a Conselice

Ultimi tre appuntamenti venerdì sabato e domenica con il Polis Teatro Festival, che chiude la stagione a Ravenna. Una mostra e uno spettacolo teatrale sulla lotta alla mafia, a firma di Tony Gentile, arricchiscono il calendario degli eventi sabato e domenica a Lugo. È Gene Gnocchi, con "Il Nulla" a dare il via sabato agli appuntamenti del teatro di primavera a Conselice.

Ti mostro le mostre

Non è più una novità, ma continua ad attirare visitatori la mostra "Banksy a Cervia", visitabile ancora nel weekend. Così come aperta ancora per qualche settimana è "Exodus", con gli scatti profondi ed emozionanti di Sebastiao Salgado. C'è ancora tempo anche per ammirare la mostra dedicata a Gio Ponti, padre del Made in Italy, di scena al Mic a Faenza. Nello stesso museo continua l'omaggio a Panos Tsolakos, artista greco diventato simbolo dell'arte faentina. Una singolare esposizione sul Dodgeball è ospitata nelle vetrine del Private Bankng di Ravenna nel fine settimana. Chiude domenica la personale a Palazzo Rasponi sul ravennate Alberto Salietti, riferimento della pittura tra le due Guerre.

Aperta anche questo sabato anche la particolare esposizione di Valerio Barchi, con le sue tavole del fumetto 'Fango' in mostra a Castel Bolognese. Sempre sul tema alluvione, a Lugo prosegue una mostra a sostegno delle biblioteche danneggiate, con una esposizione di libri recuperati dal fango. Cala il sipario domenica, sempre a Lugo, sulla singolare esposizione dedicata ai piloti di Formula 1 del passato e del presente, rappresentati come fumetti. Sarà visitabile da domenica e fino al 9 giugno la mostra "Ave Marie Pienə", a cura dell'artista Apotropaike e ospitata dal 44°12° by Casa Spadoni, a Ravenna. Sempre domenica, infine, apre l'esposizione "Viaggio in Italia. Itinerari di architettura contemporanea", ospitata nel cortile interno della Rocca Estense di Lugo.