Weekend "sfizioso" tra i sapori di Incozzati, il Festival dei Cocktail, gli sbandieratori e il luna park

Cervia dà spazio ai sapori del mare con la sagra "Incozzati", mentre a Faenza è il turno delle gare delle bandiere in una nuova tappa di avvicinamento al Niballo. Nella città manfreda va avanti ancora la mostra su Giò Ponti, mentre a Marina Romea torna il consueto appuntamento con i mercatini d'estate, tra artigianato e gastronomia locale. A Cervia spazio ai virtuosismi dei barman con l'Alto Cocktail Festival.

Antipasti, fritture e risotti per la versione estiva della sagra "Incozzati"

Un venerdì da leccarsi i baffi per gli amanti dei sapori marinari: antipasti di cozze, fritti e risotti celebrano il trionfo del pesce sulle tavole della sagra "Incozzati Estate". Piatti tedeschi e italiani protagonisti in tutto il fine settimana a Casola Valsenio per la 21esima edizione della “Festa di Inizio Estate – Sommeranfangfest”, con la partecipazione del Comitato “Amici di Casola” di Bartholomä, comune gemello della città ravennate. Sabato a Brisighella torna la Merenda nell'Oliveta, tra degustazioni e yoga. Tra mix di liquori e fragranze torna a Cervia l'Alto Cocktail Festival che parte sabato e va avanti per cinque giorni.

Mercatini, luna park, sbandieratori e raduno di auto storiche

Faenza sempre più in clima "Niballo" con il fine settimana dedicato alle gare delle bandiere: sabato in scena il Torneo degli Alfieri Bandieranti e Musici nelle specialità del Singolo, Piccola Squadra, Grande Squadra e Musici e domenica la Gara a Coppie (La Botte) aperta dal Giuramento dei Cavalieri. Mentre parte sempre da Faenza il suggestivo raduno di auto storiche "Vallata del Senio", con il gruppo che farà un tour per le colline del territorio. Ritorna a Ravenna da venerdì a domenica il “Mercatino solidale” con i volontari e le volontarie della Croce Rossa. Va avanti venerdì e sabato il tradizionale appuntamento dei mercatini estivi a Marina Romea, con in vendita prodotti di artigianato artistico ed etnico affiancati a quelli gastronomici del territorio. Scambiarsi figurine per riempire la ciotola di Fido: a Punta Marina sabato i bambini accanto a Enpa per aiutare gli animali bisognosi. Ancora a Faenza, prosegue la festa con le giostre del luna park, attive in centro per tutto il fine settimana. Ambiente, pace, musica e cultura: a Fusignano al via il fine settimana di festa di Arci Ravenna. Sarà l’ultimo rifugio di Dante il tema dell'appuntamento di "Incontro a Dante" in programma domenica, con partenza dalla Casa Polentana, ritenuta la dimora della Francesca citata nel canto V dell'Inferno.

Cinema, concerti e teatro di burattini

Prosegue venerdì a Ravenna CineSpeyer, la rassegna gratuita che unisce film ad assaggi di cucine dal mondo, con una serata dedicata all'Ucraina e alla proiezione del film d’animazione "Mavka e la foresta incantata". Per il Lugo Musica Festival concerto in una location insolita tra filari di viti e i campi di grano: venerdì l'artista Kelly Joice canta in un giardino privato delle campagne lughesi. Spazio al teatro per bambini ancora venerdì a Casalborsetti, dove si svolge il secondo spettacolo della 18esima edizione di "Burattini alla Riscossa" coordinato da Massimiliano Venturi. Secondo appuntamento venerdì di preparazione al festival dell'Arena delle balle a Cotignola: in un vascello teatro con alberi maestri e vele di rugiada, un concerto tra prua e poppa con due musicisti, Fabio Mina e Marco Zanotti, e Lenna Bahule, cantante mozambicana, per la prima volta in Italia. Tappa a Bagnacavallo domenica del festival itinerante Crossroads: nel Chiostro del Complesso di San Francesco si esibirà il trio jazz Drumpet.

Ti mostro le mostre

Dopo la preapertura dell'8 giugno inaugura ufficialmente venerdì a Faenza la mostra "Faenza, Faïence, biciclette verso il Tour de France", con protagoniste le biciclette sulle quali hanno pedalato i campioni romagnoli, le maglie da loro indossate, le foto dell’epoca e tanto altro materiale inedito. Giò Ponti e il suo Made in Italy ancora protagonisti nel fine settimana al Museo della Ceramica di Faenza. Nello stesso museo va avanti l'omaggio al maestro di ceramica, greco di nascita, ma faentino d'adozione, Panos Tsolakos. Al Musa un capolavoro del mosaico in mostra: i tratta dei tappeti della chiesa di San Martino prope litus maris. Ancora visitabile nel weekend l'esposizione che vede a Lugo in vetrina 19 progetti di altrettanti architetti con opere realizzate in tutta Italia. Così come prosegue a Cotigonola l'appuntamento con "Salve" dell'americano Holstad, in mostra fino a fine mese. Primi "assaggi" di Biennale del Mosaico, con “Dusciana Bravura" che apre da sabato a Palazzo Rasponi. Alle Pescherie della Rocca di Lugo in scena la mostra di arte contemporanea “La_Shashe”, con opere di Shashe Capra e l'accompagnamento musicale di Guglielmo Pagnozzi al sassofono. Da Cuba a Ravenna Alejandro García porta a Ravenna, anche in questo fine settimana, la sua "Mare Nera". Tra ironia e controsenso, prosegue a Ravenna la mostra fotografica sull'Italia per immagini di Massimo Baldini. Ancora pochi giorni, infine, per visitare a Ravenna "Sponsa vitae", esposizione di foto che raccontano una battaglia vinta contro il cancro.