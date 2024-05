Tra cappelletti e street food, weekend da estasi per il palato. Al via Ravenna Jazz e tante sagre

Un'esplosione di sapori si diffonde a macchia d'olio nel ravennate, tra la "Sagra del Cappelletto" (che raccoglie fondi per lo Ior e la ricerca sul cancro) e i camioncini dello street food che invadono Ravenna e Lugo. Ma gusto e tradizione protagonisti anche alla sagra di Pieve Cesato. Mentre tra Faenza e Cotignola sfrecciano le Vap, le coloratissime vetture a pedali. Ottima l'offerta musicale tra gli appuntamenti del Ravenna Jazz e i BlaSconVolti. Ricca anche la scelta tra le mostre su tutto il territorio.

Sagra del cappelletto e doppio appuntamento con lo street food: quante prelibatezze in piazza nel weekend

Continua nel week end una delle rassegne più attese con protagonisti cibo da strada, birra artigianale, musica: a Ravenna è tempo di "Truck’n’ Food". Ritorna sabato e domenica uno degli appuntamenti più gustosi organizzati in Bassa Romagna: la “Sagra del Cappelletto” di Massa Lombarda, che a ogni edizione offre la tradizionale pasta tirata al mattarello dai volontari e raccoglie fondi per lo Ior. Camion e furgoncini dello street food saranno protagonisti anche a Lugo, per un fine settimana da leccarsi i baffi. Continua fino a domenica la "64esima sagra della Campagna di Pieve Cesato" con protagonisti buskers, giochi, musica, spettacoli e piatti tipici della tradizione. A Casola arriva domenica la storica Antica Fiera di Valsenio, tra benedizione degli animali, giochi di una volta e cibi della tradizione. Sempre domenica, appuntamento alla Torre di Oriolo con un nuovo pic nic itinerante. Aspettando la Contesa Estense, domenica alla Rocca di Lugo la cena medievale con zuppetta di fave e maialino.

In pista doppio gran premio di auto a pedali. A Casola i Giganti del gesso escono in "notturna"

Anche a maggio non manca l'appuntamento domenicale con "Marina Primavera", i mercatini di Marina di Ravenna. Domenica a Bagnacavallo nuova inziativa con l'artigianato, i prodotti del territorio e il riuso grazie alla mostra mercato "Raboj". Le antiche tradizioni contadine rivivono nelle campagne di Ravenna con il rito delle "croci di maggio", con una serie di appuntamenti in programma venerdì. Per le domeniche al Parco Teodorico di Ravenna, questa settimana è il turno della Festa dei fiori con piante, fiori, rose, erbe aromatiche. I giganti di gesso ancora protagonisti a Casola Valsenio: sabato si mostreranno in notturna sotto giochi di luce e riflettori che ne esalteranno ancor di più le forme architettoniche.

Sabato tornano a "sfrecciare" le colorate auto a pedali per il Gran Premio Cotignola-Europa. Stessi "bolidi" protagonisti il giorno dopo a Faenza per il campionato di Vap (vetture a pedali) 2024. Ancora a Faenza riprende vita un tradizionale appuntamento, rinviato lo scorso anno per l'alluvione: Rionilandia, un viaggio alla scoperta delle giostre cavalleresche. Sarà Valeria Grasso venerdì l'ospite del Caffè Letterario di Lugo che presenterà il suo libro dal titolo “Mafia, una donna contro”. Al via inoltre sabato le visite guidate con RavennaAntica all'Antico Porto di Classe.

Grande festa per i 15 anni dei BlaSconVolti. Nel weekend parte Ravenna Jazz

Venerdì esordio per il Ravenna Jazz con l’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti, insieme alla pianista Rita Marcotulli e al cantante John De Leo come solisti. Ma altri importanti appuntamenti con la musica dal vivo per la tradizionale rassegna ravennate sono in programma anche sabato e domenica. Parte da Alfonsine "Ingranaggi", il festival musicale della Bassa Romagna che unisce impresa, musica e creatività giovanile: sul palco il concerto di Mazzariello. Mentre venerdì appuntamento da non perdere al Teatro Socjale con i BlaSconVolti e il loro personale concerto celebrativo di 15 anni di carriera. Ritmi tropical, afrobeat e cumbia al Lupo 340 di Milano Marittima, dove domenica 5 maggio è in programma il concerto dei Cucoma Combo Dopo la partecipazione al Beaches Brew Festival 2022 tornano in Romagna, sabato al Bronson Club, i Ko Shin Moon, duo electro folk di origine francese.

Chiudono Kabarett e la rassegna del teatro contemporaneo a Russi

Tra teatro, danza e spiritualità Susanna Vicenzetto chiude venerdì a Faenza il cartellone del Kabarett. E sempre venerdì con "7 contro Tebe" cala il sipario per la rassegna di teatro contemporaneo al Comunale di Russi. Con lo spettacolo al Teatro Rasi sul tema “L’Europa non cade dal cielo. Cronistoria sentimentale di un sogno, di un’idea, di un progetto” prende il via il Maggio Europeo a Ravenna. Il centro di Faenza sarà il palco sul quale si esibirà sabato con spettacoli itineranti il Teatro dei Due Mondi, per ricordare l'alluvione.

Ti mostro le mostre

Ci sono ancora due mesi di tempo per gustarsi le opere di uno degli artisti più enigmatici al mondo: nel week end è aperta la mostra di Banksy a Cervia. Così come prosegue il viaggio attraverso gli scatti di Salgado in Exodus, di scena ancora al Mar. Sempre più nel vivo la personale dedicata al Mic di Faenza a Gio Ponti, padre del Made in Italy. Saranno in mostra nel fine settimana e fino al 18 maggio alla biblioteca comunale 'Luigi Dal Pane' di Castel Bolognese, le tavole originali del fumetto 'Fango' di Valerio Barchi. Chiude domenica a Cotignola invece "The End", mostra dedicata a Claudio Montini. Ultime giornate, con finissage domenica, anche per la mostra a Ravenna dedicata collezionismo. Sempre domenica chiude a Bagnacavallo "Fine dell'Utopia", personale dedicata a Carlo Polgrossi. Mentre proseguono la mostra dedicata a Panos Tsolakos al Mic e quella di Holstad, a Cotignola, con i giornali che diventano opere d'arte. Sull'alluvione di maggio 2023 è incentrata una raccolta di immagini di libri infangati dall'alluvione in mostra a Lugo con un progetto a sostegno delle biblioteche. Infine sempre a Lugo, al Baracca, c'è ancora tempo questo fine settimana per conoscere una originale esposizione a fumetti con raffigurati i piloti di Formula 1 presenti e passati.