Weekend autunnale ma dal sapore ancora estivo tra tatuaggi, rievocazioni storiche e magia

Ufficialmente è un weekend autunnale il primo fine settimana di ottobre, ma in realtà le temperature ancora alte ci invitano a stare all'aria aperta. E allora approfittiamone per goderci qualche evento prima dell'arrivo del freddo!

Feste, sagre e mercatini

Venerdì al Centro sociale culturale Porta Nova di Russi si raccolgono fondi per gli alluvionati con la serata 'Questa terra spalata'. A Cervia torna la Festa del Volontariato, quest'anno con l’obiettivo di puntare i riflettori sull'importanza dell'ecosistema di Cervia e coinvolgere la comunità in attività di solidarietà. Anche a Bagnacavallo va in scena la Festa di San Michele con bancarelle, concerti e degustazioni. Continua a Ravenna la Farini Social Week. Festa paesana, ma anche camminate e pedalate a San Zaccaria per tutto il fine settimana. Tanti eventi a Brisighella, dalla Festa dell'Unità, alle celebrazioni per San Michele Arcangelo fino alla quindicesima edizione della Festa Nazionale del Plein Air. San Pancrazio si prepara a festeggiare la solennità del Santissimo Crocifisso con incontri, mostre, musica e buon cibo. Godo di Russi festeggia la Madonna del Rosario. Per i più piccoli, sabato alla Rocca di Bagnara appuntamento con gli esami di magia per una giornata dedicata a Harry Potter, mentre a Faenza è di scena la Festa dei bambini.

Concerti, danza, sport e spettacoli

Al via il festival benefico Rumâgna Unite che promuove tre giornate di musica dal vivo con artisti noti, buon cibo e intrattenimenti su temi ambientali . Al Cinema Mariani di Ravenna è il weekend del Soundscreen Film Festival, tra i primi festival cinematografici europei interamente dedicati al rapporto tra immagini in movimento e musica. Cervia si prepara ad accogliere la quinta edizione della MiMa Tattoo Convention, un evento imperdibile per gli appassionati di tatuaggi e cultura alternativa. Lo stand-up comedian dei record Luca Ravenna venerdì arriva al teatro Alighieri. Alla Rocca Brancaleone un tuffo nel passato verso la dominazione veneziana con la rievocazione storica. Il Socjale di Piangipane torna a ospitare la rassegna 'Volta e Rivolta'. Sabato sera concerto dei Faiver al Circolo Endas di Savarna. Venerdì tanti eventi in tutta la Romagna per la Notte europea dei ricercatori.

Arte e mostre

Ultimo fine settimana per visitare la mostra "You Tourned the Tables on Me" con gli straordinari ritratti di Roberto Masotti. Sabato inaugura nello spazio espositivo della Biblioteca Trisi di Lugo la mostra antologica "Francesco Lo Presti. Pittore, cartellonista, caricaturista". Al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo è aperta al pubblico la mostra "Strade e storie. Paesaggi da Hokusai a Hiroshige". Taglio del nastro nell'ex mobilificio di Bagnacavallo per la mostra "Arte del legno: ieri e oggi". C'è ancora tempo per visitare l'esposizione di immagini d’epoca di donne al lavoro nella salina, dal titolo "Al Cavadori", al Musa di Cervia e al l’ex convento di San Francesco di Bagnacavallo la mostra “Eron”. Secondo weekend per la mostra "Immagini e storie del Fondo fotografico Olindo Guerrini" nella biblioteca di Sant'Alberto. Prosegue al museo civico San Rocco di Fusignano la personale di Vittorio D’Augusta "Ti verrà dietro la città. Omaggio a Konstantinos Kavafis". La Biblioteca Classense ospita la mostra "City" di Antonio Marchetti, mentre il Museo Ugonia di Brisighella quella di Maurizio Rogai. Alla Chiesa del Suffragio di Bagnacavallo apre la mostra "Sono come pensieri dal piede pesante, hanno il piede pesante anche se abitano il cielo", personale dello scultore ceramista Andrea Salvatori. “Poesie del Pennello” è il titolo della mostra di Werther Morigi nel suo studio storico a Cervia. Al Mic di Faenza c'è "Turbinii e sentieri”, la mostra di Wei Bao e domenica è in programma un open day. A Villa Verlicchi a Lavezzola in mostra la collettiva "EcoUmana". Nella Sala PR 2 sarà attivo Atelier a Porte Aperte, un laboratorio permanente per la realizzazione di "GiocOsa è Scienza", la piccola mostra-laboratorio itinerante sul giocattolo e la scienza di base per promuovere l’educazione scientifica in contesti ludico-creativi.