Weekend di musica per tutte le orecchie: Tricarico, Soul Fingers, Trilogia d'Autunno e Passatelli in Bronson

Siete più da musica classica o contemporanea? Non importa: questo weekend a Ravenna c'è letteralmente "musica per tutte le orecchie". Se al Teatro Alighieri va in scena il cuore dell'opera italiana con la Trilogia d'Autunno di Riccardo Muti e dell'Orchestra Cherubini, infatti, a Madonna dell'Albero è il fine settimana del tradizionale festival natalizio 'Passatelli in Bronson'. E poi ci sono Tricarico e il 'Soul Fingers'. Ma c'è anche tanto altro nel weekend ravennate.

Feste, sagre e mercatini natalizi

In piazza Kennedy continua il divertimento per grandi e bambini con la pista di pattinaggio e lo scivolo ghiacciato, e a poca distanza sabato in piazza del Popolo arriverà Babbo Natale per scattare foto con i più piccoli. Domenica a Cervia va in scena la 'Babbo skate' che vedrà tanti partecipanti saettare in costume sulle tavole da skate. A Russi sabato il centro si anima con mercatini, esibizioni circensi, zoc ad nadèl e mostre, mentre domenica a Castel Bolognese sono in programma spettacoli, giochi di una volta e mercatino natalizio. Sabato e domenica appuntamento a Casola Valsenio con l’evento 'I Cotadà in festa a Chesla'. Domenica Palazzo San Giacomo di Russi si trasforma nel "Palazzo di Natale" per regalare nuovi e inediti momenti di festa, aggregazione e condivisione. Domenica il Mercato Coperto di Ravenna si trasforma in una piccola Capri per ospitare l'evento 'Anema e Core'. Il Gruppo Alpini di Casola Valsenio, nell’ambito di “Casola un Natale di Stelle”, organizza un pranzo solidale agli Olmatelli per domenica. Doppio appuntamento musicale anche al Mama's Club venerdì e sabato.

Concerti, danza e spettacoli

Come detto, al Teatro Alighieri parte nel fine settimana la Trilogia d'Autunno di Riccardo Muti e dell'Orchestra Cherubini, mentre a Madonna dell'Albero è tempo di 'Passatelli in Bronson'. Sabato, poi, in centro a Ravenna torna il concerto itinerante della Power Marching Band. Musica classica in scena anche a Lugo domenica con l'orchestra filarmonica di Modena e a Cervia con il concerto di solidarietà del Coro e quintetto d'archi Ad Novas. Per gli amanti di soul, funk, disco, hip hop, latin e reggae venerdì c'è il 'Soul Fingers' al Rock Planet di Pinarella, e sempre venerdì a San Lorenzo di Lugo è in scena il cantante e compositore John De Leo con la sua Grande Abarasse Orchestra.

Domenica il foyer del Teatro Comunale Pedrini di Brisighella si prepara ad accogliere un volto amatissimo del panorama televisivo e teatrale: l'attrice Giorgia Trasselli, indimenticabile "tata" della celebre serie tv "Casa Vianello". E sempre domenica al Teatro Walter Chiari di Cervia inizia la rassegna 'Festival d'Inverno' con Giobbe Covatta, mentre sabato la compagnia Teatro Pirata chiude l’edizione 2023 della rassegna Favole con 'Le avventure di Pulcino'. Sempre per i più piccini, sabato l'edizione natalizia di "Burattini alla Riscossa" fa tappa a San Pietro in Trento. L’installazione audiovisiva firmata dal regista Romeo Castellucci dal titolo 'Il Terzo Reich' andrà in scena al Teatro Rasi venerdì e sabato. Nel weekend sul palco anche "L’Europa non cade dal cielo. Cronistoria sentimentale di un sogno, di un’idea, di un progetto", spettacolo di produzione teatrale a firma Ravenna Teatro. Al Goldoni di Bagnacavallo sabato si tiene un evento dedicato all'acqua per il centenario dell'Ordine degli Architetti. Spazio anche al ballo: da sabato le MicroDanze di Aterballetto illuminano la Domus dei Tappeti di Pietra.

Arte e mostre

Sabato alla Sala delle Arti di Piazza Kennedy il fotografo Matteo Di Giovanni presenta il lavoro fotografico 'True Places Never Are'. Primo weekend per ammirare la mostra di illustrazioni dal titolo “Manuale d’incanto” al Centro culturale Venturini. Inaugura sabato alla Sala Punto InComune di piazza Farini la mostra collettiva dal titolo "La Natività", che vedrà esposte le opere a muro e numerosi presepi artigianali realizzati con i materiali più inusuali. Sempre sabato taglio del nastro per la mostra "Le ragioni del cuore" di Romeo Zanzi al Museo della Battaglia del Senio di Alfonsine. Domenica presso l’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia a Castel Bolognese appuntamento con l’inaugurazione della mostra monografica dedicata alle opere di Alberto Mingotti.

C'è ancora tempo per visitare la mostra 'BurriRavennaOro' al Mar, quella dedicata al Giappone 'Strade e storie. Paesaggi da Hokusai a Hiroshige' al Museo civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, 'Amorevolmente progredire, amorevolmente regredendo. La ricerca vocale di Demetrio Stratos 1970-1979' a Palazzo Malagola, 'Per Immagini e Colori. La storia di Santa Umiltà da Faenza nel capolavoro medievale degli Uffizi' alla Pinacoteca di Faenza, quella dedicata a Olindo Guerrini nella biblioteca omonima di Sant'Alberto, il percorso ludico/documentativo “Nella tana di Zugaross - Meraviglie di Russi in mostra, per un compleanno tutto da giocare” nella biblioteca di Russi, quella del Musa "Il fragile equilibrio della biodoversità", la mostra archeologica “Terra. Una bottega di ceramisti tra XV e XVI secolo. Lo scavo archeologico di Palazzo delle Esposizioni” e "Dove abita l’uomo. Luoghi, relazioni, intrecci" al Museo Diocesano a Faenza. E ancora: al Magazzino del Sale di Cervia continua la mostra del “Festival delle arti", a Massa Lombarda quella che mette in mostra le immagini scattate da Maurizio Callegati sul set del film tv La neve nel bicchiere, a Lugo "Arriva il Treno! 160 anni dall’arrivo della ferrovia a Lugo" alla biblioteca Trisi, "La Romagna del 1900" presso la Galleria degli Artisti di via Ravegnana, nella saletta di vicolo degli Ariani la mostra fotografica "Breaking free" di Forgotten children of war,

Se non avete ancora trovato l'ispirazione, potete leggere il nostro speciale di Natale con tutti i presepi, villaggi, mercatini e piste di pattinaggio sul ghiaccio del Ravennate. Non ci resta che augurarvi buon weekend!