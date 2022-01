Weekend artistico: mostre di ogni tipo, ma anche il concerto di Claudio Baglioni e un po' di Masterchef

Nonostante tanti eventi continuino a essere annullati o posticipati a causa della pandemia, quello del ravennate è un weekend all'insegna dell'arte. Sono tantissime le mostre visitabili in tutta la provincia. Ma non solo: a Ravenna c'è grande attesa per lo spettacolo all'Alighieri del grande Claudio Baglioni. E nel fine settimana ravennate c'è anche un pizzico di Masterchef!

Arte e mostre

C'è ancora tempo per assistere alla mostra 'Umano fervore' a Palazzo Rasponi e per quella archeologica sulla 'Cervia ritrovata' al Museo del sale. A Lugo invece si ricorda la tragedia del nazismo con una mostra su Auschwitz che racconta gli orrori della Shoah. Alla Classense continua la mostra dedicata al viaggio 'Il cammino dell'eroe. Dante, Alice e altri viaggiatori' e quella su 'Dante e Faruffini', a Cotignola la 'Novena' e al Mic di Faenza 'Gioia di Ber'. Massa Lombarda prosegue nell'esposizione di 'Natura/Dissesti' di Mirna Montanari e di quella 'Un piccolo mondo... ad acquerello', così come a Fusignano prosegue l'esposizione delle opere di Matteo Lucca, Martino Neri e Paola Bandini nella mostra 'Riflessioni riflesse'. La 'Sublimazione del tempo' mette in mostra alberi e animali a Bagnacavallo,

Concerti e teatro

Sono diversi gli spettacoli annullati in questi giorni per via del Covid. In ogni caso venerdì sera il tour di Claudio Baglioni fa tappa al Teatro Alighieri di Ravenna. Sabato a Conselice, invece, va in scena a teatro lo spettacolo 'Antenati' di Marco Paolini.

Sagra e cultura

La vincitrice di Masterchef Erica Liverani e la mosaicista Dusciana Bravura domenica sono protagoniste del nuovo incontro di 'Istantanee' a Lido Adriano. Massa Lombarda invece conclude i festeggiamenti per il patrono con 'Sal Peval di segn'.