Al Woodpecker si balla con Leandro Da Silva e con il party del Vip Master

Indirizzo non disponibile

Venerdì 21 luglio la discoteca Woodpecker di Milano Marittima emoziona il pubblico con il sound house del dj resident Mitch B. e con quello di guest dj d'eccezione, l'italo brasiliano Leandro Da Silva. E' uno dei dj producer più stimati della scena house internazionale e spesso si esibisce tra India, Giappone, Brasile, Miami e in tutta Europa, Italia compresa. Tra i tanti festival in cui fa sentire la sua musica, ecco Federal Music Festival, Balaton e Sea Star. Ogni mese, solo su Spotify, la sua musica viene ascoltata da quasi 300.000 persone ed i suoi brani vengono proposti nei loro dj set e radioshow anche da colleghi e top dj come Pete Tong, Oliver Heldens, Don Diablo, Kryder, Martin Garrix, EDX, David Guetta, Afrojack, Bob Sinclar e molti altri. Lo show è dedicato alla Terra. Apertura ore 23. Prevendita online 25€ donna e 30€ uomo.

E che succede sabato 22 luglio, da mezzanotte in poi? Al Woodpecker si continua a ballare, con un party d'eccezione. Dopo due giornate emozionanti al VIP Master Tennis, infatti la festa legata a questo evento continua proprio al Woodpecker. Quello in programma sabato dalle 23 con il sound Progressive Melodic House di Giulia Regain, è un vero vip party con personaggi dello spettacolo, della TV e dello sport. Il dancefloor è pieno di musica e ritmo, mentre la Cupola di Woodpecker è riservata ad invitati, vip, autorità e sponsor. Apertura ore 23. Prevendita online 25€ donna e 30€ uomo.