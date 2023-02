World music e solidarietà: sul palco il cantautore Emagioef

da 15 a 20 euro. 8 euro per gli under 18

Prezzo da 15 a 20 euro. 8 euro per gli under 18

Sabato 25 febbraio alle ore 20:30 avrà luogo il concerto di Emagiosef (Beppe Aurilia) presso il teatro Alighieri di Ravenna. Un sabato sera in teatro con la world music del cantautore ravennate, un live animato da tantissimi musicisti provenienti da vari Paesi.

Non solo. Si tratterà di un concerto di beneficenza. Durante la serta sarà presentato il libro "Giada e la Regina Epilessia", in collaborazione con l'associazione il" Sorriso di Giada Odv". Biglietti: da 15 a 20 euro. 8 euro per gli under 18.