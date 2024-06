A Ravenna lezione di yoga al parco in inglese

Una lezione di yoga gratuita all'aperto nel bellissimo Parco Centrale e un'opportunità perfetta per immergersi nella pratica del yoga circondati dalla natura, godendo della tranquillità e dell'aria fresca del parco. Appuntamento mercoledì 5 giugno dalle 18 alle 19 al Parco Baronio di Ravenna, in una zona ombreggiata con area attrezzata. Evento gratuito con prenotazione WhatsApp al numero 349.4343072



La lezione è aperta a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza. Che tu sia un principiante o un praticante esperto, troverai beneficio in questa sessione rigenerante: in una serie semplice di pose yoga classiche che aiutano a migliorare flessibilità, forza ed equilibrio insieme a Rilassamento e Meditazione: meditazione per calmare la mente e rinfrescare lo spirito.

Occorrente: tappetino da yoga, acqua, abbigliamento comodo. Crema solare e cappello (opzionale). La lezione sarà guidata da Shane Buzon in inglese e italiano, un ottimo modo per apprendere. Shane istruttore di yoga certificato e insegnante di inglesE