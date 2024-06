Seduta di yoga all'alba peer il solstizio d'estate

Nella tranquilla spiaggia a Marina Romea, scelta per il suo ampio orizzonte e la bellezza naturale, si Immergiti in una pratica di yoga rinvigorente e spirituale sulla spiaggia mentre salutiamo il primo sole del solstizio d'estate sotto il chiarore luminoso della luna piena. Questa sessione speciale, in un momento cosmico potente, mira a bilanciare energie, celebrare il nuovo ciclo solare e connetterci con la naturale ritmicità della Terra e del cielo.L'incontro della luce crescente del giorno con il bagliore argentato della luna piena offre un ambiente unico e incantevole sulla spiaggia, il naturale spazio sacro per la pratica.

Svolgimento: accoglienza e Intenzioni Meditazione di Apertura, a seguire sequenza fluida di Vinyasa per riscaldare il corpo, seguita da asana stabilizzanti e bilancianti per onorare l'equilibrio tra luce e oscurità, attività e quiete. Tecniche di respirazione per integrare le energie solari e lunari dentro di noi.

Rilassamento Finale: Savasana sotto il cielo aperto, con il suono rilassante delle onde e una vista incredibile del sole che sorge e della luna che lentamente sfuma.

Accompagnerà tutta la cerimonia celebrativa iniziale e conclusiva Messalina Fratnic vocal healer con “IMPRESSIONI SONORE” Immersi nei suoni della natura, in quelli terapeutici delle campane tibetane, del tamburo e della voce ci apriremo al nostro sorgere del sole interno, una fioritura di luce sonora. Come gli Impressionisti fermavano della natura la luce e il colore sulle tele noi porteremo questo intento nel corpo.

Questa sessione di yoga all'alba offre una opportunità per riconnettersi con il proprio interno e con l'universo, ricaricare lo spirito e celebrare la vita con ogni respiro e movimento. È un invito a salutare il sole estivo con gratitudine e gioia, abbracciando il ritmo naturale del nostro mondo.



Un modo perfetto per iniziare il giorno più lungo dell'anno, riempiendo il cuore di pace e l'anima di serenità.

LUOGO: spiaggia libera di Marina Romea (lato bagno La Piaggia/Baretto proseguendo sulla battigia)

OCCORRENTE: tappetino/telo stuoia

ABBIGLIAMENTO: leggins/tuta maglietta e felpa possibilmente di colore giallo/arancione



Si raccomanda massima puntualità. Per chi desidera può arrivare alle 6:00 per sistemarsi sulla spiaggia al meglio. ORARIO INIZIO PRATICA 6:30 si comincia!

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE WHATSAPP 34494343072