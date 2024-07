"Zanetto" di Mascagni rivive a Brisighella grazie a Daniela Pini

Sabato 13 luglio alle ore 21.15 presso l’Arena Spada di Brisighella l’opera “Zanetto” di Pietro Mascagni prenderà vita in una coproduzione che vede coinvolti il Comune di Brisighella, il Festival Rossini Open e l’Orchestra La Corelli, con il sostegno del Ministero della Cultura.

Sarà Daniela Pini a debuttare nel ruolo di Zanetto. Accanto a lei, nel ruolo di Silvia, ci sarà il soprano Jennifer Turri, talento in formazione all’Accademia di Osimo, di ritorno nella sua Romagna per questa occasione speciale.

A guidare l’Orchestra La Corelli sarà il suo direttore artistico e musicale Jacopo Rivani, che ha fortemente voluto questa produzione, spinto da un profondo amore per l’opera di Mascagni. E la scelta del titolo non è affatto casuale: Rivani, infatti, ha compiuto i suoi studi di Direzione orchestrale al Conservatorio di Pesaro, proprio là dove “Zanetto” venne rappresentato per la prima volta il 2 marzo 1896, in occasione della nomina di Mascagni a direttore dell’istituto. L’Orchestra sarà affiancata dal Coro “Jubilate” di Faenza, diretto dal M° Martina Drudi.

La recita sarà preceduta dalla proiezione in prima assoluta del docufilm “Una Musica distante”, realizzato durante il periodo del lockdown dal Ravenna Festival in collaborazione con La Corelli. Il documentario racconta l’innovativo progetto di “Orchestra diffusa” che, grazie alla collaborazione con Lepida, BH Audio e Ravenna Streaming, ha permesso l’esecuzione simultanea di “Zanetto” in streaming da sette diverse location sparse in Emilia-Romagna.

L’ingresso è gratuito.