Venerdì 21 e sabato 22 ottobre, al centro RicreAzione in via don Carlo Sala n.7 a Ravenna, si svolgerà la seconda edizione di Zuga Zuga, il festival del gioco e dell’educazione, un evento dedicato alle famiglie, agli insegnanti e agli educatori, incentrato sul connubio di gioco, educazione, inclusione e cultura, organizzato dalla cooperativa La Pieve insieme agli educatori SolCo e Cobblepot Games. Il festival sarà realizzato anche in collaborazione con l’associazione “Cacciatori di idee odv”, nell'ambito del progetto “Genitori ludici 22”, che si avvale della compartecipazione dell'assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna. Quest'anno il festival prevede una prima parte formativa dedicata a famiglie, insegnanti, educatori e a tutti coloro che sono interessati al gioco da tavolo come strumento educativo. Inoltre è inserito nel programma Paft per l’anno scolastico 2022/23.

Programma:

Venerdì 21 ottobre

Alle 20,30, aperitivo di benvenuto.

Dalle 21 alle 23 conferenza divulgativa (gratuita e aperta a tutti): “Tuttingioco: il gioco da tavolo inclusivo tra personalizzazione e accessibilità”.

Relatori: Gabriele Mari (Educatori ludici) e Luca Errani (Gli amici di Arche).

Moderatore: Christian Rivalta (Cooperativa sociale La Pieve).

Sabato 22 ottobre

Dalle 9 alle 12,30, workshop formativo (gratuito previa iscrizione, rivolto principalmente a insegnanti ed educatori): “Adesso si gioca! Tecniche operative di utilizzo del gioco strutturato in contesti educativi concreti”.

Docenti

Alice Guardigli (Centro apprendiamo - San Marino)

Federica Freddi e Dario Catellani (Famiglia ludica – Rolo)

Luigi Russo (Play life academy – Fano)

Luigi Coccia (Palestra di giochi – Fermo)

Emanuele Cristallo (Zio ludovico – Matera)

Andrea Marchi (Atuttotondo – Fusignano)

Coordinatore, Gabriele Mari (Educatori ludici)

Dalle 12,30 alle 14

Pranzo comunitario

Dalle 14 alle 20 lo spazio del centro RicreAzione sarà allestito con postazioni di giochi da tavolo e dimostrazioni (gratuite e aperte a tutti).

Centro RicreAzioni, via Don Carlo Sala n.7, Ravenna

Per informazioni e iscrizioni: tel 328-1552787 / centrostampadiurno@cooplapieve.it