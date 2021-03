Un premio per creatività e innovazione: come partecipare ai "Myllennium Award"

Spazio ai giovani talenti e all'innovazione. E' aperta la sfida 2021 dei "Myllennium Award", il premio rivolto ai “Millennials”, ovvero i giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila, con lo scopo di valorizzarne le eccellenze in termini di creatività e innovazione. Le prime sei edizioni del MYllennium Award hanno premiato oltre 200 giovani talenti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a riconoscimenti in denaro, anche opportunità concrete di tipo professionale e formativo.

L’edizione 2021 si articola in 9 diverse sezioni, ideate al fine di attrarre e valorizzare il maggior numero di talenti under 30: Saggistica “MyBOOK”, Startup “MySTARTUP”, Giornalismo “MyREPORTAGE“, Nuove opportunita? di lavoro e formazione “MyJOB”, Architettura/Street Art “MyCITY”, Cinema “MyFRAME”, Musica “MyMUSIC”, Dual Career“MySPORT” e Imprenditoria Sociale con “MySOCIALIMPACT”.

Come partecipare

Dettagli e regolamento dei Myllennium Award 2021 si trovano sul sito myllenniumaward.org. La partecipazione al concorso è gratuita, non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni del regolamento, ed è aperta a persone fisiche, team di progetto, imprese e startup. I progetti imprenditoriali devono avere l’Italia come sede legale e base di sviluppo con eventuale ricaduta economica e sociale principalmente nel territorio italiano. I partecipanti devono essere maggiorenni ed essere in possesso di tutti i singoli requisiti stabiliti per ciascuna delle sezioni cui intendono prendere parte. La scadenza per la presentazione delle domande è il 10 maggio 2021.

I premi

La premiazione dei Myllennium Award si terrà il 7 luglio 2021 a Roma, presso Villa Medici. I premi per i migliori progetti prevedono diversi riconoscimenti a seconda delle varie sezioni. Presenti anche premi in denaro fino a 20mila euro, pubblicazioni, presentazioni e borse di studio.