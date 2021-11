Aperte le iscrizioni al corso per operatori socio sanitari

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di Umana Forma per Operatori Socio Sanitari (OSS), un percorso formativo totalmente gratuito per i candidati che supereranno le selezioni. In questo momento sono molte le richieste di Operatori Socio Sanitari su tutto il territorio nazionale che arrivano all’area specialistica Sanità di Umana. In Emilia-Romagna e, nello specifico, nella provincia di Ravenna, è sempre maggiore la necessità di inserire questi professionisti in ospedali, strutture socio-sanitarie e centri servizio residenziali, diurni e domiciliari.

Per questo motivo Umana Forma ha realizzato il corso proprio a Ravenna, con l’obiettivo di formare oltre 20 Operatori Socio Sanitari: figure di supporto ad alta integrazione socio sanitaria che lavoreranno in collaborazione con infermieri, educatori e assistenti sociali, esercitando le attività di promozione del benessere psicologico e relazionale, di assistenza alla salute e di cura dei bisogni primari della persona.

Le lezioni, a frequenza obbligatoria, si svolgeranno da lunedì a venerdì con orario 9–13/14–18 e, una volta terminate, è previsto un tirocinio in strutture socio assistenziali e sanitarie del territorio. I candidati che supereranno l’esame finale otterranno un Certificato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario.

Il corso è strutturato in 1000 ore complessive (450 ore di teoria e 550 ore di tirocinio) e la selezione sarà effettuata dalla filiale Umana di Ravenna. Per approfondire il ruolo dell'Operatore Socio Sanitario, le prospettive e gli obiettivi formativi del corso, la filiale ha organizzato quattro appuntamenti online, dei veri e propri Open day che si terranno: mercoledì 1 dicembre alle ore 10.00, venerdì 3 dicembre alle ore 15.00, giovedì 9 dicembre alle ore 10.00 e giovedì 16 dicembre alle ore 10.00.

Il percorso formativo è rivolto a candidati maggiorenni residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, in possesso di un titolo di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o di un titolo di studio estero equivalente, con una buona conoscenza della lingua italiana. Saranno ammessi al corso i candidati che supereranno la prova di selezione prevista. Per candidarsi al Corso OSS e ricevere il link per gli Open day, basta andare sul sito di Umana, oppure scrivere a: corsisanita@umana.it.