Parte il corso per diventare operatore sportivo per la disabilità

Era stato annunciato a fine novembre tra i progetti in divenire per tutti coloro che ambivano a diventare operatori sportivi per la disabilità, finalizzato a formare educatori che lavorano a vario titolo nei servizi per la disabilità. Ora questo progetto è pronto. Organizzato dal comitato territoriale Csi Ravenna-Lugo, martedì 19 gennaio 2021 si tiene in modalità e-learning la prima lezione del corso per operatore sportivo per la disabilità, intellettivo-relazionale e sensoriale, con l’obiettivo di formare personale che acquisisca competenze specifiche e strategiche per lavorare con persone con disabilità nel settore sportivo.

Il corso approfondisce varie aree fornendo così gli strumenti necessari per l’organizzazione di attività motorie e sportive rivolte a persone con disabilità e alla loro inclusione. Il percorso formativo è finalizzato a garantire ad operatori già qualificati in ambito educativo o sportivo l’acquisizione delle competenze di tipo cognitivo-comportamentale proprie del ruolo, funzionali alla strutturazione dei training e dei contesti volti a proporre in modo efficace la pratica motoria e sportiva a giovani e adulti con disabilità, anche grave, supervisionando i Centri educativi della rete territoriale, conducendo attività sportive in palestra e sostenendo con conoscenze adeguate l’integrazione degli atleti disabili nei naturali contesti sportivi.

Il corso, rivolto a educatori professionali e allenatori/istruttori sportivi, prevede nove serate, tutti i martedì sera a partire dalle 20.30 fino al 16 marzo. Seguiranno poi l’esame finale, con un test teorico a risposta multipla e un questionario di gradimento, e la presentazione e discussione dei progetti per la valutazione dei diversi aspetti di competenza (educativo, sportivo, organizzativo), davanti alla Commissione composta da almeno un educatore, un laureato in scienze motorie e un dirigente. Per informazioni e iscrizioni: visitare il sito di Csi Ravenna. La quota di iscrizione è di 60 euro.