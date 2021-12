Un mestiere nel turismo: nuovi corsi per accompagnatori e guide ambientali escursionistiche

Chi desidera diventare accompagnatore turistico o guida ambientale escursionistica ha a disposizione due corsi a Ravenna. Li organizza Iscom Er, sono finalizzati al rilascio dell'idoneità per l'esercizio delle due professioni e c'è tempo fino al 21 gennaio per iscriversi.

Per partecipare è necessario superare una verifica per le conoscenze linguistiche, mentre solo per la guida ambientale è prevista anche quella sulle conoscenze territoriali. In relazione a questo secondo corso, Iscom ne ha organizzato un altro (online) per fornire ai partecipanti gli strumenti per prepararsi all'esame: il corso di formazione si svolgerà il 10 gennaio.

La guida ambientale escursionistica, ricorda Iscom, può svolgere attività escursionistiche e di accompagnamento in aree naturali, parchi e zone protette, illustrando ai turisti gli elementi di alto valore ambientale e naturalistico. L'accompagnatore turistico invece può lavorare come libero professionista, collaborare con agenzie turistiche, tour operator, enti locali, scuole, riserve naturali oppure operare all'interno di associazioni.

I corsi saranno in orario pomeridiano o serale con quattro incontri a settimana e uscite nel fine settimana, avranno una durata di 150 ore con frequenza obbligatoria per l'80% del monte ore. Al termine, superato l'esame finale, si conseguirà l'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. Per ulteriori informazioni, verifica dei requisiti e iscrizioni consultare il sito di Iscom Er o chiamare lo 0544 515651.