In viaggio da Roma a Brodway nel Giardino della Rocca con le musiche del Chorus Fantasy

Il coro Chorus Fantasy torna al Giardino della Rocca “T. Melandri” di Russi, venerdì 26 luglio alle 21.15, con un concerto dedicato alle “Emozioni dal Musical”.

Coro e i solisti, sotto la direzione di Annalisa Gardella, proporranno un programma che spazia dai più celebri brani di musical e commedia musicali a indimenticabili successi di artisti come Sting, i Queen o Bob Marley. In un immaginario viaggio da Roma a Broadway, passando per Parigi, il Rugantino di “Roma nun fa’ la stupida stasera” e il Don Silvestro di “Aggiungi un posto a tavola” si uniranno alla Judy Garland di “Over the Rainbow” e al Clopin di “Notre Dame de Paris”.

Il coro Chorus Fantasy è attivo a Ravenna dal 2016 e da allora si è esibito su importanti palcoscenici, a partire dal Teatro Alighieri e dal Teatro Rasi di Ravenna fino al Teatro dei Sozofili di Modigliana, il Teatro Walter Chiari di Cervia o il Teatro Comunale di Conselice. Il coro ha al suo attivo importanti collaborazioni con l’Ensemble Mosaici Sonori, con l’Orchestra La Corelli, con la Bernstein School of Musical di Bologna e ha recentemente organizzato una serie di masterclass con il performer Giò di Tonno e le cantanti e docenti Jenny Ballarini e Erika Biavati. Ha inoltre preso parte a molti progetti di solidarietà, dai concerti per l’Unicef alle esibizioni in favore di Ageop, Fabionlus, Associazione Culturale Francesca Fontana e a sostegno delle famiglie danneggiate dall’alluvione.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto al progetto di inclusione sociale “Casa Canterini”.