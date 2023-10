Legumi protagonisti al laboratorio pratico di cucina in collaborazione con Slow Food

Ritornano all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo gli appuntamenti sul cibo a cura della condotta Slow Food Godo e Bassa Romagna. In programma ci sono i laboratori pratici di cucina stagionale dal titolo “Legumi a tutto tondo” con lo chef Federico Scudellari, mercoledì 18 ottobre dalle 18 alle 21, e “Castagna tra dolce e salato” con lo chef Roberto Dal Fiume dell’Osteria Malabocca di Bagnacavallo, mercoledì 25 ottobre sempre dalle 18 alle 21.

I laboratori sono proposti per scoprire insieme come cucinare e abbinare le diverse tipologie di alimenti grazie a ricette gustose e versatili. Ognuno dei partecipanti al corso prenderà direttamente parte alla preparazione delle singole ricette che poi potrà assaggiare al termine del corso o portare con sé a casa in un contenitore d’asporto. Per ogni serata è prevista la preparazione di tre portate con cui ci si potrà divertire utilizzando questi ingredienti sotto forme inusuali e con stravaganti abbinamenti. I laboratori sono rivolti a tutti, non sono necessarie conoscenze particolari ma soltanto curiosità e passione per la cucina: è possibile partecipare liberamente a una o più serate.

Gli ingredienti della serata del 18 ottobre (Legumi) saranno: piselli, ceci, fagioli Mung, fagioli Azuki e lupini. Questo il menu didattico del corso: tacos di piselli con caprino alla menta, filetti di pomodoro secco e granella di lupino; gnocchetti di ceci con ristretto al melograno e germogli di fagioli Mung; sorbetto di fagioli Azuki profumato al cocco.

Questo invece il menu didattico del laboratorio del 25 ottobre (Castagna): crumble di castagne, funghetti di cioccolato bianco e porcini secchi, spugna al prezzemolo; hamburger di faraona ripieno di caldarroste con pane alle castagne e cavolo viola in agrodolce; mistocchine all’arancio e rosmarino con bavarese al mascarpone e sfera di rum.

Materiali da portare consigliati sono un quaderno per appunti, grembiule e contenitori da asporto. L’Ecomuseo delle Erbe Palustri è in via Ungaretti 1 a Villanova. Quota di partecipazione per ogni serata: 35 euro per i Soci Slow Food e 45 per i non soci. Per informazioni e iscrizioni (obbligatorie): slowfoodbassaromagna@gmail.com oppure tel. 329 2995051.