Lo studio durante le vacanze di Natale: come organizzarsi

Con la pausa natalizia che va dal 24 dicembre al 6 gennaio, anche gli studenti si prendono una sosta da questa difficile annata contraddistinta dal Coronavirus e dalle lezioni a distanza per tantissimi alunni.

Pur nella straordinaria situazione di quest'anno, si va avanti con la routine e per la pausa natalizia molti insegnanti assegnano agli studenti un certo numero di esercizi, letture e capitoli da studiare per non perdere il ritmo e ripassare.

Certo, passare le feste a studiare non è il sogno di molti scolari, ma se ci si organizza bene, anche questa attività può essere superata senza tragedie. Vediamo cinque consigli per svolgere i compiti delle vacanze di Natale.