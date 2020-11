"Scegli Ravenna", un open day virtuale per conoscere il Campus cittadino

Si svolge martedì 17 novembre, dalle 15:00 alle 18:00, in modalità online sulla piattaforma Microsoft Teams, l'open day virtuale del Campus di Ravenna.

Un'occasione perfetta per tutti coloro che vogliono conoscere l'offerta formativa dell'Università di Bologna presso la sua sede di Ravenna. Un viaggio di formazione e cultura che spazia dai beni culturali all'ambiente, dalla giurisprudenza all'ingegneria, dalla chimica all'area medica.

Una giornata per promuovere i corsi presenti nella città dei mosaici che, non a caso, si intitola "Scegli Ravenna!". Per ogni corso di laurea vengono evidenziati i percorsi di studio, le modalità di accesso e le prospettive occupazionali.

Come registrarsi all'evento

Per registrarsi si devono avere le credenziali istituzionali (username@studio.unibo.it + la password): è possibile richiederle attraverso una procedura automatica, cliccando su questo link. Se si possiedono già le credenziali si passa direttamente allo step successivo che permette di iscriversi compilando la scheda di registrazione al Virtual Open day. Una volta che ti sarai registrati si riceveranno le informazioni utili a partecipare all'evento virtuale.

Se non ricordate le credenziali istituzionali è possibile contattare l'Help Desk StudentiOnLine ai seguenti recapiti: help.studentionline@unibo.it - 051.2080301 (orari dal lunedì a venerdì 9:00-13:00; 14:00-17:00)