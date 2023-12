La scomparsa di Gregorio Caravita, Spadoni (LpRa): "Una persona poliedrica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Dopo trenta giorni dalla morte di Gregorio Caravita alcuni amici ed io con loro, desiderano onorare ancora la sua memoria ricordando alcuni tratti della sua vita terrena. Una lunga vita di ben 92 anni che egli ha vissuto in modo intenso e generoso, con una forte spinta di solidarietà verso tutti. Infatti il dottor Caravita si poteva definire una persona poliedrica dotato di molteplici aspetti tutti degni di considerazione. La famiglia e i nipoti stavano l primo posto, ma poi anche la parrocchia con qualunque iniziativa da intraprendere lo coinvolgeva con la consueta grande passione con la quale compiva ogni sua attività. Grande passione verso il prossimo a cominciare dalla professione come dirigente dell’ Anic, lo stabilimento fortemente voluta da Enrico Mattei. Sembrava quasi che la mansione lavorativa affidata a Caravita gli fosse stata costruita su misura come un abito perfetto per occuparsi del servizio assistenza ossia quel servizio che trattava nel quotidiano gli aspetti socio sanitari e le richieste di sostegno e sussidio per i dipendenti e per le loro famiglie. Dalle testimonianze emerge come in particolare negli anni più difficili, pochi dipendenti non abbiano avuto contatti diretti con la persona questa così utile in un contesto talmente vasto com’era appunto lo stabilimento chimico ravennate.

Oltre alla professione lavorativa, anche la politica è stata la sua inseparabile compagna di vita nelle file democristiane, sempre con coerenza, serietà e determinazione, spesso in posizioni di minoranza all’interno della frastagliata compagine di correnti di cui era composta la Balena bianca. Ricordiamo le sue battaglie accalorate e critiche ma sempre costruttive e misurate senza rinunciare alla chiarezza a difesa della linea politica che ha sempre posto in evidenza senza tentennamenti. Fatta salvo la sua candidatura nelle elezioni locali in cui fu candidato per conto del Partito socialista italiano alla presidenza della Provincia di Ravenna, ovviamente ottenendo un buon risultato ma senza battere la sinistra che governa tuttora il comune e la provincia. Si diceva una figura poliedrica perché Gregorio oltre alla vita sociale è stato un apprezzato ricercatore storico sociale. Ha pubblicato, infatti, numerosi libri e approfondimenti di studio che riusciva a socializzare attraverso frequenti incontri, lezioni all’università per adulti, ed altri eventi caratterizzati sempre da una comunicazione coinvolgente ed efficace. Non si sottraeva, inoltre, a promuovere visite guidate di ogni tipo, non certo per sfoggiare la propria cultura a tutti ben nota, ma soprattutto per offrire la possibilità a tante persone di approfondire argomenti e arti figurative e artistiche anche attraverso l’ausilio di un dotto Cicerone qual era di fatto. Ancora tanto ci sarebbe da aggiungere, ma ci limitiamo a concludere che la sua vita di coerenza, di forte dinamismo e positività restano indelebili dentro di noi e costituiscono uno stimolo a imitarne il suo insegnamento. Un esempio per tanti giovani e per quanti lo conobbero. Un abbraccio riconoscente e affettuoso.

Gianfranco Spadoni - Lista per Ravenna