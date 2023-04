Libri sotto l’argine: Lorenza Pieri a Villanova di Bagnacavallo

La rassegna “Libri sotto l’argine”, proposta dal Centro sociale “Il Senato” - Gruppo di Lettura di Villanova, è arrivata al terzo appuntamento. Sabato 22 aprile, alle 16.30, la scrittrice Lorenza Pieri parlerà del proprio ultimo romanzo, “Erosione” (edizione E/O). Condurrà l’incontro, nella sala Gustavo Gagliarini di piazza Lieto Pezzi (sezione della Biblioteca comunale “Giuseppe Taroni” di Bagnacavallo), Paolo Casadio.

Ingresso gratuito. La rassegna gode del Patrocinio del Comune di Bagnacavallo.

Lorenza Pieri è scrittrice, giornalista e traduttrice. Dopo l’infanzia trascorsa in Toscana ha vissuto a Parigi, Torino e Roma, lavorando per quindici anni in editoria. Naturalizzata americana, si è stabilita per otto anni a Washington DC da dove ha continuato a scrivere anche di politica e cultura per diverse testate giornalistiche. Il suo primo romanzo, “Isole minori” (Edizioni E/O, 2016), è stato vincitore di quattro premi ed è tradotto in sei lingue. Sempre per E/O nel 2019 è uscito “Il giardino dei mostri”, candidato al Premio Strega 2020 e pubblicato in Francia e in USA e UK da Europa Editions. L’uscita di “Erosione” ha coinciso con il suo ritorno in Italia; vive a Milano.