1 maggio ventoso, e nel weekend prevista anche pioggia: scatta l'allerta meteo

Si annuncia un 1 maggio ventoso e a tratti instabile anche sulla Romagna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta per vento, "arancione" nell'entroterra e "gialla in pianura", specificando che nella giornata di sabato "intense correnti instabili sud-occidentali associate all'ingresso di una perturbazione dal settore tirrenico determineranno un significativo peggioramento. Dalle prime ore pomeridiane è prevista attività temporalesca localmente anche di forte intensità sul settore centro- occidentale della regione, con fenomeni in attenuazione dalle ore serali".

E' previsto inoltre un "deciso rinforzo della ventilazione da sud-ovest su tutto il settore appenninico dal primo pomeriggio con venti di Burrasca Forte (75-88 Km/h) su tutte le aree montane con locali raffiche anche di intensità superiore. Venti di Burrasca moderata (62-74 Km/h) invece sulle aree collinari e sulla prima pianura romagnola".

Domenica il cielo è atteso tra poco nuvoloso e temporaneamente nuvoloso, con addensamenti più consistenti lungo il crinale appenninico occidentale, dove non si escludono locali e deboli precipitazioni. Le temperature minime oscilleranno intorno ai 13°C, mentre le massime tra 21 e 24°C. I venti soffieranno moderati da sud-ovest, con raffiche forti sui rilievi; tendenza ad attenuazione dalla tarda serata.