Maltempo, sulla fascia costiera scatta una allerta meteo "gialla". In Bassa Romagna è "arancione"

Dalle 12 di oggi alla mezzanotte di oggi, sabato 10 dicembre, è attiva nel territorio l'allerta meteo per criticità idraulica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla. Dalla mezzanotte di oggi, 10 dicembre, alla mezzanotte di domani, domenica 11 dicembre, l’allerta sarà gialla per vento, stato del mare e criticità costiera. "Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di dissesto, erosione e ingressione marina anche a seguito dei danni alle dune invernali causati dalle precedenti mareggiate", si legge nell'avviso.

Inoltre, è stata emanata un'allerta meteo arancione (rischio medio) per criticità idraulica che interessa il territorio D1, che comprende anche la Bassa Romagna per la giornata di oggi, 10 dicembre. L’allerta passa a gialla domenica 11. "Per la giornata odierna è ancora in transito la piena del Santerno con valori idrometrici che hanno superato soglia 2. Le precipitazioni residue previste per la giornata odierna potrebbero generare innalzamenti dei livelli idrometrici superiori a soglia 1 sui tratti montani dei corsi d'acqua dei settori centro-orientali della regione. Dalle prime ore di domenica 11 permangono valori idrometrici superiori a soglia 1 sulla parte valliva del fiume Secchia. Sono possibili altresì livelli idrometrici superiori a soglia 1 nel settore centrale della regione. Attualmente il passaggio della piena del Santerno nei Comuni della Bassa Romagna non sta rilevando criticità. Gli altri corsi d’acqua del territorio non destano preoccupazioni. Eventuali aggiornamenti saranno resi tempestivamente".