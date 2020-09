Nuova ondata di maltempo: previste piogge intense grandinate e raffiche di vento

E' all'orizzonte una nuova ondata di maltempo sulla Romagna. Sul territorio Ravennate sono attese abbondanti precipitazioni, dell'ordine dei 30 millimetri. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo "gialla" per temporali, frane e piene dei corsi minuti. Il peggioramento è previsto dalla seconda parte di domenica: "Sono previste piogge, anche a carattere temporalesco e con associati rovesci, in particolare nelle ore pomeridiane e serali sui settori centrali e orientali. I fenomeni saranno più intensi nelle aree costiere e potranno essere associati a raffiche di vento, fulminazioni e localmente anche grandine".

Le temperature minime oscilleranno tra 10 e 13°C, mentre le massime non andranno oltre i 19°C. I venti soffieranno dai quadranti orientali, tendendo a disporsi da nord. Le piogge si attenueranno già nel corso della nottata tra domenica e lunedì. La settimana inizierà con nuvolosità irregolare lungo la fascia costiera, associata a deboli e residui piovaschi in esaurimento nel corso della mattinata. Tendenza dal pomeriggio ad un cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo.

La prima parte della nuova settimana, aggiorna l'Arpae, "sarà caratterizzata da una maggiore stabilità, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature in aumento; maggiore variabilità, invece, per la seconda parte del periodo, quando per l'afflusso di correnti più fredde si potranno avere precipitazioni sparse sul territorio regionale e una nuova diminuzione delle temperature".