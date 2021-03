Vento forte e mare molto mosso sulla costa: allerta meteo della Protezione Civile

Un sabato dai connotati invernali all'orizzonte. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per vento per la dorsale appenninica e la fascia costiera. Nell'avviso, diramato sulla base delle previsioni meteo elaborate dal servizio meteorologico dell'Arpae, nella giornata di sabato "è previsto un progressivo aumento della ventilazione nord-orientale su tutta la regione, con venti che dal pomeriggio raggiungeranno intensità di burrasca (Beaufort 8) sul crinale dell’Appennino centro-orientale e lungo la fascia costiera".

"Si segnala inoltre che durante la sera-notte il mare tenderà a divenire molto mosso con altezza dell’onda prossima ai 2 metri - viene comunicato -. Saranno anche possibili precipitazioni a carattere di rovesci sparsi, più probabili a ridosso dei rilievi romagnoli, con quota neve attorno ai 400 metri". Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, con le minime comprese tra i 0 gradi dei centri urbani e delle pianure interne e punte di -3 gradi sulle aree di aperta campagna, con gelate diffuse notturne e mattutine, mentre le massime oscilleranno intorno ai 10°C.

Anche domenica mattina non si escludono deboli nevicate oltre i 300 metri, con ampi rasserenamenti già nel corso della mattinata. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, con massime che non andranno oltre gli 8°C. Ad inizio settimana, informa l'Arpae, "flussi settentrionali di aria fredda e secca determineranno cielo in prevalenza sereno o temporaneamente nuvoloso senza precipitazioni. Sono previste gelate diffuse notturne e in prima mattinata in aperta campagna. A termine periodo è previsto un aumento del campo di pressione, con temperature in lieve aumento".