La pioggia non dà tregua, allerta meteo 'arancione' in Bassa Romagna: fiumi sorvegliati speciali

Dalle 12 di venerdì 22 aprile è attiva l’allerta meteo numero 25 emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Per il territorio del comune di Ravenna è confermata la criticità idraulica 'gialla', dalle 12 alla mezzanotte di venerdì, come già previsto dall’allerta numero 24 emessa giovedì. Per la Bassa Romagna l'allerta meteo è 'arancione'. Mentre le piogge tenderanno a esaurirsi nella giornata di venerdì, per sabato è previsto un innalzamento del livello delle acque, con superamento in alcuni punti della soglia di attenzione (per la Bassa Romagna è interessato il Sillaro).

Nella seconda parte di venerdì persistono ancora precipitazioni, localmente a carattere di rovescio, prevalentemente sul settore centro-orientale della regione. I fenomeni saranno in graduale attenuazione ed esaurimento nella sera. Un nuovo impulso perturbato nella seconda parte della giornata di sabato porterà precipitazioni deboli-moderate sul settore emiliano, con rovesci più intensi nelle zone di crinale appenninico. Durante la notte i fenomeni tenderanno a spostarsi verso est. Le precipitazioni potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua già interessati dai fenomeni di piena della giornata di venerdi con possibili superamenti della soglia 1. E 'prevista una intensificazione della ventilazione meridionale con venti che dal pomeriggio raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h), con possibili raffiche di intensità superiore, sulla fascia appenninica centro-occidentale.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.